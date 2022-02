,,Nu le dau voie nici jucătorilor!” Ce spune Andrei Prepeliţă despre golul anulat de Ovidiu Haţegan

Andrei Prepeliţă, antrenorul celor de la FC Argeş, a reaccţionat la finalul victoriei cu CS Mioveni, scor 1-0, din etapa a 26-a a Ligii 1.

Acesta spune că elevii săi nu mai au nicio presiune de obiectiv în acest moment, iar atmosfera la club este una foarte bună. Andrei Prepeliţă a vorbit şi despre faza controversată din minutul 15, când lui FC Argeş i-a fost anulat un al doilea autogol.

,,Știam că ne așteaptă un meci greu cu o echipă bine organizată, care pleacă cel mai bine pe contraatac. Am căutat să avem controlul jocului și să facem un marcaj preventiv. Jocul a decurs bine, dar, pe final, am făcut pasul în spate. E aceeași problemă, facem pasul în spate în loc să punem presiune pe adversar. Ei au venit cu mingi lungi. M-am gândit să bag al treilea fundaș central, dar am ales așa și mă bucur că am câștigat.

Toate meciurile au o miză. Le luăm pas cu pas. Le-am spus băieților că nu trebuie să aibă nicio presiune. Totul trebuie să vină natural, să ne facem treaba. Nu punem presiune cu obiective. Atmosfera e foarte bună, suntem împreună și mă bucur.

Am stat bine în teren. Ar trebui puțin mai multă concentrare când avem mingea și la ultima pasă. Am avut niște situații pe care le judecăm cu mai mare încredere cred că puteau să ne aducă încă un gol. Șansele lor au fost din cauza unor pase greșite ale noastre.

Nu am comentat niciodată arbitrajul. Nu le dau voie nici jucătorilor. Arbitrii greșesc, la fel ca noi. La momentul ăla, era mingea în șase metri la ei. Mă întorsesem spre banca noastră să întreb ceva și, după aceea, nu știam ce s-a întâmplat. Sunt greșeli și de partea arbitrilor, și de partea noastră, dar fiecare răspunde pentru ce face până la urmă”, a declarat Andrei Prepeliţă, la finalul joculu cu CS Mioveni.

În urma acestui rezultat, FC Argeş a urcat pe locul 7 în Liga 1, unde a acumulat 38 de puncte în clasament, la unul în spatele Farului Constanţa. De cealaltă parte, CS Mioveni rămâne pe locul 12 în Liga 1, cu 27 de puncte adunate din 26 de jocuri disputate.