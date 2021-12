Nu mai e cale de întoarcere! Alibec a revenit la antrenamentele CFR-ului, dar Petrescu l-a dat afară

Denis Alibec are șanse minime să mai îmbrace tricoul clujenilor, iar gestul său din ultima etapă a fost picătura care a umplut paharul pentru Dan Petrescu!

Ardelenii au reușit să îl convingă pe fostul fotbalist al celor de la Astra Giurgiu și FCSB să se alăture lotului chiar în această vară. Revenit în Liga 1 înaintea acestui sezon, atacantul dezvăluia că este gata să se bată pentru toate obiectivele cu noua sa echipă, însă, la doar câteva luni de la transfer, situația este cu totul și cu totul diferită.

Potrivit informațiilor Playsport, Alibec a încercat să vină de două ori la antrenamentul echipei, însă de fiecare dată „Bursucul” l-a dat afară. Fotbalistul a vrut să poarte un dialog cu antrenorul său, dar în zadar. Totuși, Dan Petrescu i-ar fi transmis acestuia că nu îl va mai primi la ședințele de pregătire până când îi expiră contractul.

„Vrem să ne calificăm în Champions League sau Conference League și să ne batem la campionat. Am venit să îi ajut, să facem performanță foarte bună în continuare. Am vorbit cu Budescu, i-am propus să vină, dar mi-a spus că mai are contract și nu poate să plece de acolo. Mi-aș dori să vină și el, dar nu este decizia mea, poate pe viitor. (n.r. despre FCSB și lupta la campionat) Așa au spus în fiecare an. Cine e mai bun să câștige!”, spunea Alibec, în momentul transferului la CFR.