Nu mai e cale de întors pentru Gigi Becali: „Vlad îmi datorează multe. Nu mai are niciun viitor la noi”

Andrei Vlad nu mai are niciun viitor la FCSB. Gigi Becali s-a săturat de greșelile pe care le-a făcut jucătorul său, totul culminând cu cea din meciul de la Erevan.

Acolo, vicecampioana României s-a oprit prematur din drumul spre grupele Conference League, de kazahii de la Shakhter Karagandy. Patronul ”roș-albaștrilor” vrea să-l trimită la CSU Craiova și să obțină 450.000 de euro în schimbul său. Mihai Rotaru ar avea în plan să-l dea la schimb pe Mirko Pigliacelli la FCSB.

Gigi Becali a declarat că ruptura dintre el și Andrei Vlad nu mai poate fi reparată. Patronul îl consideră pe Vlad principalul vinovat pentru mai multe dintre insuccesele FCSB-ului din ultimii ani și a anunțat că portarul nu va mai face parte din lotul lui Dinu Todoran. Variantele pentru postul de titular între buturi vor fi Straton sau doi jucători tineri.

”Nu mă interesează ce face Vlad ăsta. Dacă face figuri și nu înțelege cu vorba bună e treaba lui, dar la noi el este deja istorie. Dacă nici eu nu l-am susținut și nu am tras pentru binele lui, atunci cine? I-am spus clar lui Meme că am luat o decizie față de el, iar la noi Straton o să fie numărul unu.

Îl am și pe copilul ăla de la Iași, dar am înțeles că mai este și un copil bun pe la echipa a doua. Dar cu Vlad lucrurile sunt clare. Nu are nicio treabă și mi-a mâncat o grămadă de meciuri. I s-a urcat la cap că a fost luat pe la națională și a crezut că la noi el o să fie pe viață titular. Dar m-am săturat.

Am pierdut campionate și ne-am facut de râs în cupele europene din cauza lui. Eu sunt principalul vinovat fiindcă m-am bucurat la bunul altuia și Dumnezeu m-a lovit. M-am luat după unul și altul…că e Messi al portarilor și voi rupe norii cu el. Vlad îmi datorează multe, iar el știe asta. Totul are o limită. Nu mai are niciun viitor la noi”, a declarat Gigi Becali, pentru ProSport.