,,Nu poţi negocia cu Gigi Becali!” Un antrenor, dezvăluiri din perioada petrecută la gruparea ,,roş-albastră”

FCSB a pierdut derby-ul cu Rapid Bucureşti, scor 0-1, pe Arena Naţională, în cadrul etapei a 5-a din Liga 1.

Gigi Becali, patronul echipei ,,roş-albastre”, a surprins din nou la partida dintre cele două formaţii. Acesta a făcut nu mai puţin de trei schimbări la pauză.

Bogdan Andone, fost antrenor la FCSB, a vorbit despre meciul de duminică seara. Acesta spune că nu se poate negocia cu Gigi Becali în privinţa deciziilor pe care acesta vrea să le ia la echipa pe care o patronează.

,,Îl felicit pe Daniel Niculae pentru transferurile pe care le-a făcut, Rapid a adus jucători importanți. Echipa joacă un fotbal plăcut, construcția începe de la portar, Mihai Iosif are meritele lui, trebuie felicitat. Aici se vede mâna antrenorului.

Am urmărit Rapid și FCSB în ultimele meciuri. Rapid are fundași cu mare experiență, doi închizători care acoperă mijlocul terenului, sunt foarte greu de penetrat. Au un bloc defensiv foarte solid.

Nu poți negocia cu Gigi Becali, a spus-o și el foarte clar. Atunci nu exista regula celor 3 schimbări la pauză. Am fost secundul lui Mihai Teja, știu că vorbea cu patronul la telefon, dar nu știu exact ce discutau, pentru că vorbeau în privat. Eu le-am spus băieților din prima zi cum stau lucrurile, iar ei știau asta deja. Din păcate, lucrurile au mers din rău în mai rău. Eu am stat 5 etape la FCSB, plus câteva meciuri în cupele europene.”, a declarat Bogdan Andone, pentru Digisport.

