O campioană europeană nu are unde să se antreneze: „Nu mai putem arunca, că dăm cu ciocanele în bloc”

Bianca Ghelber a câștigat aurul în proba de aruncare a ciocanului la CE de la Munchen, din august, dar nu are un loc în care să se pregătească.

„Mă gândesc să mă duc pe un câmp, să mă antrenez”, dezvăluie Bianca Ghelber

Sportiva susține că înaintea Jocurilor Olimpice care au avut loc anul trecut la Tokyo, la care s-a clasat pe locul 6, a făcut naveta între Roman și Bacău pentru a se pregăti.

„După ce s-au terminat toate lucrurile cu bine, am uitat de toate greutăţile, dar credeţi-mă că a fost foarte, foarte greu. Din toate punctele de vedere. Să vă dau un exemplu.

Eu am început antrenamentele de luni, dar fac alergare. În două săptămâni va trebui să fac aruncări, eu neavând unde să arunc. Nici aici, la Roman, nici la Bacău.

Anul trecut, am făcut naveta la Bacău şi am aruncat. Mai mult de atât ce să vă zic? Eu mă gândesc să mă duc undeva pe un câmp, să fac un cerc, ca să pot să arunc, să mă antrenez. Este un proiect la Bacău, de doi ani, dar nu se mai apucă nimeni.

La Bacău, aruncam pe terenul unui om influent. S-a construit lângă un bloc şi nu mai putem arunca, că dăm cu ciocanele în acel bloc. E şi de râs, dar e şi de plâns”, a declarat Bianca pentru as.ro.

Bianca Ghelber nu crede nici la o lună după CE că a câștigat medalia de aur

Visul atletei este să câștige o medalie olimpică la competiția care va avea loc în 2024, la Paris. „După ce am luat această medalie, a fost foarte uşor, am uitat de toate greutăţile din spate, de toate accidentările.

Au fost foarte multe accidentări, mi-a fost greu să-mi revin, să fiu în prim-plan. Sunt foarte ambiţioasă şi optimistă, şi mă ajută să merg înainte.

Nu am realizat ce mi s-a întâmplat. Şi acum stau şi îmi reamintesc şi parcă nu-mi vine să cred că am câştigat această medalie. În concurs, orice este posibil. Am simţit că totul o să fie bine, că medalia va fi a mea. Totul s-a derulat spre bine.

Ţintim mult mai sus. Ne dorim să ajungem la Jocurile Olimpice şi să fim pe podium. Ne dorim foarte mult o medalie. De asta am muncit, aş încununa o carieră cu o medalie olimpică”, a mai dezvăluit Bianca Ghelber.