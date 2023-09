O câștigătoare de Wimbledon a intrat în conflict cu WTA

Elena Rybakina a anunțat că se retrage în ultimul moment de pe tabloul principal al turneului WTA de la Tokyo, competiție de categorie „500”.

Campioană de Grand Slam (titlu reușit la Wimbledon, ediția din 2022), Rybakina s-a declarat nemulțumită de modul în care WTA s-a comportat în legătură cu prezența ei pe tabloul principal al „Toray Pan Pacific Open Tennis” de la Tokyo.

Locul 5 în ierarhia mondială, Rybakina era cap de serie 3 la Tokyo și ar fi trebuit să primească un „bye” (n.r. liber în primul tu) alături de Iga Swiatek (favorită 1) și Jessica Pegula (favorită 2).

Sportiva care reprezintă însă Kazahstan a rămas fără „liber” în primul tur după ce WTA a acordat în ultimul moment „bye” jucătoarelor Maria Sakkari (locul 6 mondial) și Caroline Garcia (a zecea sportivă din ierarhia WTA).

În aceste condiții, Rybakina a decis să se retragă de la Tokyo și a lansat un atac pe rețelele sociale în direcția WTA.

„Mulțumesc că ați schimbat regulile în ultimul moment. Decizii grozave ca întotdeauna, WTA”, a scris Rybakina pe contul personal de Instagram.

„Îmi pare foarte rău că a trebuit să mă retrag de la Tokyo în acest an. Abia așteptam să joc la acest turneu și iubesc orașul. Trebuie însă să am grijă de sănătatea mea și am nevoie de timp pentru a fi la 100% din punct de vedere fizic”, a completat campioana de anul trecut de la Wimbledon.