O echipă din străinătate, aproape să îi fure noua „perlă” lui Gigi Becali! Dezvăluirea lui Pompiliu Stoica

Ianis Stoica este omul momentului pentru echipa lui Edi Iordănescu, iar cele trei goluri marcate în ultimele două dueluri au atras imediat atenția oamenilor din fotbalul românesc!

Atacantul în vârstă de 18 ani al celor de la FCSB este pe val în momentul de față, iar Ianis profită din plin de încrederea acordată de Edi Iordănescu. Tatăl jucătorului, Pompiliu Stoica, a vorbit despre ascensiunea fiului său și a dezvăluit că acesta a fost foarte aproape să semneze cu o echipă din Bundesliga, dar condițiile oferite de Gigi Becali l-au convins pe acesta să rămână în Liga 1.

„Nu am emoții, pentru că îl știu pe Ianis foarte puternic. El e obișnuit cu presiunea, cu emoțiile, cu fotbalul. Nu am fost la meci. Am avut și eu meci și nu am putut să ajung. Se simte din ce în ce mai bine. I-am spus să fie serios să se pregătească mai bine că o să-i vină și lui rândul.

Eu zic că i-a prins foarte bine împrumutul la Slatina. Țin să le mulțumesc celor de acolo pentru condițiile oferite. A jucat meci de meci acolo și a ieșit cel mai bun jucător din Liga a doua. Comunic des cu el, dar nu mă bag în partea tactică. Mai vorbim, dar el știe ce are de făcut. Vorbim despre fotbal, dar în mare parte vorbim despre altele, că și așa ne vedem mai rar.

Nu e greu. I-am repetat de multe ori că trebuie să fie sută la sută concentrat pe fotbal. O să vină și echipele bune, salarii consistente, dar trebuie să-și vadă de treabă. El a fost la Freiburg, dar mie nu mi-au plăcut condițiile celor de acolo și ne-am întors la FCSB.

Nu e după voința mea sau după plăcerea mea. Eu l-aș vedea în Italia sau Spania. După un joc în Rusia, jucând 90 de minute, m-am schimbat și am făcut cu el antrenament. I-a plăcut atât de mult fotbalul. Avea 6 ani atunci. Sper să o țină tot așa și să rămână sănătos” , a spus Pompiliu Stoica, la DigiSport.