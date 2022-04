O fostă gimmnastă româncă povestește calvarul de după retragere: „M-am îngrășat peste 15 kg. Parcă eram de pe altă planetă”

Ana Porgras este ultima campioană mondială pe care a dat-o gimnastica românească. Ea a câștigat aurul în 2010, la Rotterdam, în finala de la bârnă. După ce s-a retras din activitate s-a îngrășat 17 kilograme.

Ana Porgras trăia un sentiment de inutilitate după retragere

Ana Porgras a câștigat trei medalii în întreaga ei activitate, dintre care una de aur și două de bronz (în 2009, la CM, la paralele și în 2010, la CE, cu echipa). „Ca sportivă, aveam în jur de 41-42 de kilograme.

Însă la scurt timp după ce am renunțat la gimnastică ajunsesem pe la vreo 58 la scurt. Nici nu mai aveam curaj să mă urc pe cântar. Acum am 57 de kilograme, așezate însă altfel pe trup și mă simt foarte OK.

Eram complet derutată, parcă veneam de pe altă planetă. Nu știam încotro să apuc, fiindcă nu mă pricepeam la absolut nimic în afară de gimnastică, de care nu voiam să mai aud, măcar o perioadă. Trăiam un sentiment de inutilitate”, a declarat Ana Porgras pentru gsp.ro.

Ana Porgras privește cu nostalgie la exercițiile din perioada când era sportivă

Fosta gimnastă recunoaște că o perioadă s-a confruntat cu depresii mari. „Mă tot întrebam ce să fac cu viața mea și așa am ajuns să mă îndrept spre cosmetică, fiindcă e un domeniu care m-a atras dintotdeauna.

Am început să învăț din diferite experiențe și să iau ce e mai bun de la fiecare om cu care am interacționat. Iar mama m-a sprijinit cel mai mult și m-a încurajat.

Mă mai uit uneori la filmulețe cu exercițiile mele ca gimnastă și mă încearcă un sentiment de nostalgie. Sunt mândră de ceea ce am realizat în acest sport. Am avut ceva bănuți puși deoparte când m-am retras din activitate.

A venit și renta viageră, care m-a ajutat enorm. Acum primesc în jur de o mie de euro pe lună”, a mai declarat Ana Porgras, care a participat la una dintre edițiile „Survivor România”.