O nouă plecare de la CS U Craiova! Jucătorul în privinţa căruia Mihai Rotaru s-a răzgândit

Mihai Rotaru, patronul celor de la CS U Craiova, nu ar mai fi dispus să achite banii pentru transferul definitiv al unui jucător care a impresionat în tricoul oltenilor.

Finanţatorul ,,alb-albaştrilor” nu ar mai fi dispus să ofere suma de 600.000 de euro pentru transferul lui Lyes Houri de la Mol Fehervar, din Ungaria.

Fotbalistul s-a accidentat recent şi ar putea lipsi pentru o perioadă de până la şase luni de zile, suferind o leziune pe ligamentul încrucișat anterior, scrie GSP. În această situaţie, patronul Mihai Rotaru nu ar mai fi dispus să ofere suma de 600.000 de euro pentru jucătorul despre care spunea în urmă cu ceva timp că este un câştig pentru formaţia sa.

,,Am zis de când l-am văzut pe Houri că e marele nostru câștig din perioada de transferuri, are caracter și este un sportiv complet. Am vrut să-l luăm înainte să plece în Ungaria, Hagi mi-a zis întotdeauna: «Băi Mihaie, trebuia să-l iei!». Cu siguranță îl achiziționăm definitiv .”, declara Mihai Rotaru, în luna septembrie.