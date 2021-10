O nouă revenire la FCSB! Edi Iordănescu a făcut anunțul mult așteptat

Perioada de însănătoșire a lui Florin Tănase este aproape de final. Acesta a început să facă antrenamente alături de colegii săi de la FCSB.

Faptul că golgheterul Ligii 1 din sezonul trecut se pregătește normal de marți a fost confirmat și de Edi Iordănescu. Antrenorul vicecampoanei României a anunțat și care va fi primul meci în care căpitanul său ar putea fi văzut la treabă.

Florin Tănase s-a accidentat în duelul cu CFR Cluj, pierdut cu 1-4. Acesta a ratat ultimele două acțiuni ale echipei naționale, din septembrie și din octombrie.

”Tănase s-a antrenat, da. De dimineaţă a intrat parţial, în partea a doua a antrenamentul nu am vrut să-l expunem pentru că a fost un antrenament de intensitate. Nu am vrut să-l expunem. La antrenamentul de după amiază, fiind puţin mai moderat ca şi intensitate, l-am integrat şi pe el şi a răspuns bine. Doctorul l-a supravegheat, totul a fost ok.

Dacă lucrurile evoluează aşa cum trebuie, sâmbătă la meciul amical, îi voi da şi câteva minute”, a confirmat Edward Iordănescu, potrivit Telekom Sport.

