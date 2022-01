O sportivă româncă a recunoscut că este lesbiană: „Am stat și cu băieți înainte”

La doar 20 de ani, Ana Manea nu s-a ferit să își anunțe schimbarea orientării sexuale.

Fotbalistă în trecut la ACS Atletic Drobeta, tânăra a avut curajul să dezvăluie opțiunea sa pe o rețea de socializare. Originară din Gorj, Ana trăiește acum în Italia, unde a continuat să practice fotbalul. Ea a mărturisit și cine este partenera ei din acest moment.

”Am stat și cu băieți înainte, dar ultimul cu care am fost m-a făcut să sufăr. De când am venit aici în Italia, am zis să încerc. Am văzut că e la modă. Am încercat, mi-a plăcut și acum am o iubită, e din Spania. Dacă vreți să știți mai multe”, a subliniat fotbalista într-un clip urcat pe TikTok.

Manea nu este și prima sportivă din Româania care a ales să facă acest pas. În urmă cu trei ani, Laura Nicoletta Vasilescu a anunțat și ea că este lesbiană. Handbalistă de performanță în Germania, ea a dorit să îi facă o surpriză iubitei cu ocazia zilei sale de naștere.

”La mulți ani, Steffi! Să îți păstrezi mereu zâmbetul, să râzi cu ochii în fiecare zi, să fii sănătoasă! Viitorul este al nostru. Te iubesc necondiționat!”, a fost mesajul transmis la vremea respectivă tot în mediul virtual.

Una dintre cele mai cunoscute sportive din străinătate care nu a avut rețineri în această direcție a fost belgianca Alyson van Uitvanck care și-a găsit în Greet Minnen inclusiv alinarea sufletească.

”În curând ne vom muta împreună. Ne simțim foarte fericite împreună și asta este ceea ce vrem să arătăm lumii. Nimeni nu trebuie să se justifice în fața lumii de ce este lesbiană sau homosexual, nu este ca și cum ar fi o boală. Avem o relație foarte deschisă, iar părinții mei sunt mândri de acest lucru.

Acest lucru a fost foarte important pentru noi pentru că sprijinul ne-a făcut să ne simțim mai bine. Nu găsesc că este un tabu, actuala mea relație mă face fericită”, au fost cuvintele jucătoarei de tenis.