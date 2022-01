Fotbalistul a mărturisit drama pe care a trăit-o: „De două ori am încercat să mă sinucid”

Un argentinian care evoluează la FC Soci în Rusia a dezvăluit de curând un secret teribil al copilăriei sale.

Emanuel Mammana este împrumutat la malul Mării Negre de către Zenit Sankt Petersburg. Fotbalistul de 25 de ani a început fotbalul în țara natală la River Plate, dar nu totul a fost roz în viața fundașului. Problemele psihice apărute după perderea părinților i-au indus gândul sinuciderii în minte. După ce mama sa a murit pe când el a avea o vârstă fragedă, suferința sa s-a accentuat după ce și tatăl său a trecut în neființă.

De două ori am încercat să mă sinucid. După ce a murit și tata, am început brusc să cresc, să am grijă de mine, deși am patru frați mai mari. Când eram copil, aveam ce să mănânc datorită lui River Plate. Tatăl meu spunea că nu-i este foame ca să pot mânca eu”, au fost momentele cumplite pe care chiar sud-americanul le-a relatat pentru Marca.

Acesta a mărturisit că o persoană a reușit să îl aducă pe linia de plutire.

„Toți cei care și-au pierdut părinții știu cât de greu este. Am vrut să mă omor, eram pe cale să fac o nebunie. O persoană mi-a salvat viața. M-am dus să iau trenul, am văzut că vine și eram gata să mă arunc. Dar cineva m-a prins de guler și m-a tras la perete. Acea persoană m-a salvat. Nu știu cine este, dar îi mulțumesc din adâncul inimii mele. Astăzi am familia mea și copiii mei. Știu că părinții mei nu și-ar fi dorit să mor”, a încheiat Emanuel.

Mammana a ajuns pentru prima oară în Europa la Olympique Lyon, apoi Zenit a plătit în schimbul său 16 milioane de euro. El are și 3 prezențe în naționala Argentinei. În total, apărătorul are opt trofee trofee cucerite în carieră, cinci la River Plate și trei în Rusia, cu actuala sa echipă.