O vedetă a lui Juventus părăsește echipa după 17 ani: „Este momentul potrivit să plec”

Fundașul Giorgio Chiellini, care a jucat 17 ani la Juventus, timp în care a câștigat 18 trofee, a anunțat, oficial, că părăsește gruparea din Torino. „Îmi pare rău că plec la finalul primului sezon după 10 ani fără trofeu câștigat”, a spus el.

Giorgio Chiellini consideră că este momentul potrivit să plece de la Juventus

Juventus a pierdut finala Cupei Italiei, fiind învinsă de Inter Milano cu 2-4 după prelungiri. Este primul sezonul în ultimii 10 ani în care Juventus nu câștigă niciun trofeu.

La finalul meciului, fundașul Giorgio Chiellini, care pe 14 august va împlini 28 de ani, și-a anunțat plecarea de la echipă. „Este momentul potrivit să plec de la Juve. Luni voi sărbători pe stadion, cu Lazio, apoi îmi voi lua ‘rămas bun’ de la națională pe 1 iunie. Voi fi primul suporter al lui Juventus”, a declarat el, cu ochii în lacrimi.

Giorgio Chiellini a mai precizat că va continua să se antreneze la Florența, pentru a fi în formă în perspectiva ultimului meci pe care-l va juca la națională. Se va întâmpla pe 1 iunie, pe Wembley, când Italia, campioana Europeană, va înfrunta Argentina, câștigătoarea Copei America, în nou înființata „Finalissima”. Biletele s-au epuizat încă din 4 aprilie.

„Predau ștafeta tinerilor. Sper că am a lăsat ceva în urma mea la Juventus. Sunt bucuros că am jucat la un nivel înalt atât timp, dar am spus de câțiva ani că nu vreau să ajung să mă chinui”, a mai declarat fundașul, conform gazzetta.it.

Giorgio Chiellini va juca, cel mai probabil, în Statele Unite

Giorgio Chiellini nu a spus la ce echipă va juca din sezonul viitor. „Cred că am dat foarte mult acestei echipe și că este momentul potrivit să plec de la Juve. Avem nevoie de energie nouă, prospețime și oameni noi care să-și asume responsabilitățile potrivite.

Sper ca tinerii să poată duce mai departe valorile istoriei acestui club”, a mai declarat jucătorul. Cel mai probabil, el va face pasul spre campionatul din Statele Unite.

Publicația 90min a anunțat că jucătorul are oferte de la LAFC și Vancouver Whitecaps (locul 1, respectiv ultimul loc, 14, în Conferința de Vest), dar încă nu a luat o decizie.

Giorgio Chiellini a câștigat 18 trofee în 17 ani la Juventus

Fundașul italian a început fotbalul profesionist la Livorno, echipă pentru care a jucat din 2000 până în 2004. Juventus l-a transferat pentru 6,5 milioane de euro, dar în primul sezon a fost împrumutat la Fiorentina.

La echipa din Torino a jucat 559 de meciuri în toate competițiile (dintre care 391 în Serie A și 92 în cupele europene), marcând 36 de goluri. a câștigat nu mai puțin de 18 trofee, dintre care 9 titluri, 5 Cupe ale italiei și tot atâtea Supercupe ale Italiei.

A jucat de două ori finala Ligii Campionilor, în sezoanele 2014/2015 și 2016/2017, câțnd Juventus a fost învinsă de Barcelona cu 3-1 și, respectiv, de Real Madrid cu 4-1.

La sfârșitul primului lui sezon la Juventus, 2005/2006, a câștigat titlul, dar echipa a fost retrogradată din cauza scandalului „Calciopoli”. Echipa diu Torino a promovat după numai un sezon, deoarece niciunul dintre jucători nu a dorit să părăsească gruparea la greu.

La naționala Italiei, Chiellini a jucat 116 partide (debutul și l-a făcut în 2004), marcând de 8 ori. A câștigat titlul european în 2021 (competiția fiind amânată un an din cauza pandemiei) și a fost finalist în 2012.