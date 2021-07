Obiectivul trasat pentru Farul după fuziune: „Gică doreşte asta. Avem aşteptări mari”

Viitorul Constanța și Farul Constanța au fuzionat, iar din sezonul ce va începe în două săptămâni, Farul va evolua în primul eșalon.

Cu Gică Hagi reîntors pe banca tehnică după un an de absență, Farul Constanța este gata să revină în prim-planul fotbalului românesc și să redea plăcerea de a se uita la fotbal microbiștilor de la malul mării. La scurt timp după ce a anunțat fuziunea dintre cele două cluburi, „Regele” s-a pus pe treabă și a oficializat primele transferuri la gruparea de la malul mării.

Gică Popescu a dezvăluit și obiectivul pe care și l-a propus Farul Constanța pentru noul sezon, obiectiv pe care Gică Hagi l-a ratat în utlimele două stagiuni. De asemenea, președintele clubului a dat și ultimele detalii din cantonament.

„Am terminat cantonamentul fără mari probleme, cu excepţia accidentării lui Casap. Mi-a plăcut mult că cei tineri au răspuns bine la cerinţele antrenorului. Mai sunt două săptămâni până la începerea campionatului şi vor fi rezolvate problemele observate la meciurile de pregătire. Casap are o leziune la menisc care trebuie operată.

Mereu am mizat pe asta, pe întoarcerea echipelor de tradiţie. E important pentru oameni. Avem aşteptări mari de la acest campionat, dorim să intrăm în play-off. În ultimii doi ani nu am făcut-o, am ratat acest obiectiv. Gică doreşte revenirea în primele şase echipe din campionatul nostru. Calitate avem şi pe bancă, şi pe teren. Sper să nu mai avem evenimente neplăcute ca în celelalte sezoane.

Fotbalul fără spectatori e ca teatrul fără spectatori. Mă bucur că s-a revenit la jumătate din normalitate, la 50% din capacitate. Sper ca stadioanele să fie pline”, a adăugat Gică Popescu, conform Telekom Sport.

