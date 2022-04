Octavian Popescu, euforic după victoria de la Cluj: „Trebuie să câştigăm tot până la final”

Octavian Popescu s-a arătat extrem de fericit că FCSB s-a impus în meciul cu CFR Cluj.

Mijlocașul roș-albaștrilor spune că vicecampioane trebuie să câştige toate partidele până la finalul campionatului.

”Sunt foarte bucuros că am reușit să marchez, mai ales în derby. Sunt bucuros că am ajuns la două puncte de ei. Nu am mai câștigat de opt ani aici, e un moment bun să ne bucurăm. Suntem la mâna noastră, trebuie să câștigăm tot până la final, sper să reușim.

Am avut și eu aici un contact, sper să se analizeze, că m-a lovit. Sper la Olaru să nu fie ceva grav și să revină. Am revenit și noi, ne-au ajutat Farul și Craiova, dar noi luăm meci și cu meci și la final să ridicăm trofeul. Sper să ajung măcar la jumătatea lui Ronaldo”, a declarat Popescu la televiziunile care transmit meciurile din Liga 1.

FCSB a câștigat meciul disputat în deplasare cu CFR Cluj, cu 1-0, duminică seară, în etapa a cincea a play-off-ului Ligii 1.

În urma acestui rezultat, FCSB s-a apropiat la două puncte de CFR Cluj. Jucătorii pregătiți de Toni Petrea ocupă locul secund, cu 43 de puncte, iar echipa ardeleană e prima în clasament, cu 45 de puncte.