Octavian Popescu, o nouă comparație fabuloasă: „Îmi amintește de geniul lui Mesut Ozil!”-Cine îl laudă pe puștiul minune al FCSB-ului!

FCSB s-a calificat aseară în play-off-ul Conference League, după ce a învins-o pe Dunajska Streda (1-0/ 2-0 la general). „Roș-albaștrii” nu au convins prin jocul lor, însă a fost suficient ca Andrei Cordea să marcheze, iar echipa să treacă mai departe.

Însă golul victorios a plecat de la pasa de geniu a lui Octavian Popescu. Tânărul jucător a trimis o pasă excepțională pentru Bogdan Rusu, care a trimis în bară, iar ulterior Cordea a înscris. Florin Gardoș, fostul fundaș al FCSB-ului, l-a comparat pe Tavi cu celebrul Mesut Ozil.

„Mi-am adus aminte pe moment de geniul lui Ozil!”

„Foarte importantă victorie și mai importantă calificarea. Jocul n-a strălucit și e greu pentru că am văzut mulți jucători noi în primul 11, sigur le va mai trebui timp să se omogenizeze. Mi-a plăcut atitudinea, chiar au fost agresivi. Mi s-a părut că toată lumea își dorește să arate, să mulțumească publicul, iar ăsta e un lucru important.

Mi-a plăcut pasa genială a lui Tavi Popescu, chiar e o pasă de mare fotbalist. Are mult de muncă, nu e bine să-l lăudăm prea mult. Eu nu vreau să exagerez, nu înseamnă că e la fel de bun ca Ozil, dar mi-am adus aminte pe moment de geniul lui Ozil”, a declarat Florin Gardoș, conform sport.ro.

Tavi Popescu, după calificarea în play-off-ul Conference League!

„Trebuie să le mulţumesc suporterilor care au fost minunaţi şi sper să fie aşa la fiecare meci,. Suporterii sunt minunaţi, ne împing de la spate, mai ales pe final de meci când simţi că nu mai poţi. Sunt fericit că staff-ul a avut încredere să îmi dea această banderolă şi că au încredere în mine. Am avut faza aceea, eu cred că puteam mai mult. Am avut o perioadă proastă, ca orice jucător tânăr, dar sper să am evoluţii din ce în ce mai bună.

Este normal, am luat şi numărul 10 şi este normal să aştepte mai mult de la mine. Cu Miculescu mă ştiam de la juniori. Astea sunt faze de moment, depinde cum te prinde jocul.

Florinel Coman m-a încurajat şi mi-a spus să nu am nicio emoţie. Ne simţim mai bine cu el, dar despre tactică nu îmi permit să spun asta. Trebuie să dăm ce avem mai bun în ambele meciuri şi să fie aceeaşi atmosferă”, a declarat Octavian Popescu, pentru Pro Arena.

FCSB va juca duminică, 14 august, pe teren propriu contra celor de la Chindia Târgoviște, de la ora 21:30.