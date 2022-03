Octavian Popescu surprinde. Ce a declarat jucătorul despre Rapid și Universitatea Craiova

Octavian Popescu a ieșit din nou la rampă cu o execuție genială. Tânărul fotbalist a adus victoria FCSB-ului în ultimele minute ale partidei de pe teren propriu (1-0 contra Voluntari).

FCSB s-a impus cu 1-0 în ultimul meci din sezonul regulat, grație golului senzațional înscris de Octavian Popescu. Tânărul jucător a șutat superb de la 25 de metri și l-a învins pe Popa, portarul celor de la FC Voluntari.

Titular la FCSB, Tavi Popescu a fost pierdut de Rapid și Craiova

Înainte de a semna cu formația lui Gigi Becali, Octavian Popescu a trecut pe la rivalele Rapid și Universitatea Craiova, însă nu a ajuns la o înțelegere cu nici unul dintre cele două cluburi:

„Am fost și la Rapid și îmi amintesc că am jucat un amical cu FC Voluntari. Domnul Pancu m-a apreciat foarte mult, dar nu am mai vrut eu să rămân la Rapid! Era liga 3 și mă vedeam mult mai sus.

Am plecat la Craiova. Am stat 6 luni acolo, dar nu a vrut să dea bani pe mine, așa că am plecat. Eram împrumutat de la Regal. Asta a fost cu Craiova. A fost important că m-a văzut domnul Pițurcă, el m-a chemat la echipa mare a Craiovei și i-a spus și domnului Giovanni Becali despre mine.

Sincer, mi-a plăcut orașul Craiova, dar nu mi-a plăcut contractul pe care mi l-au oferit cei de acolo. După aceea, destul de repede am ajuns la Steaua (FCSB)”, a declarat Oct. Popescu, pentru cei de la Fanatik.

Octavian Popescu este cotat de către Transfermakt la suma de aproape două milioane de euro și este în atenția celor doi selecționeri ai României.