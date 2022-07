Ofertă de 2 milioane pentru Târnovanu, refuzată bădărănește de Becali: „Ce sunt eu, cerșetor? Du-te, mă, de aici!”

„Târnovanu, am avut ofertă, dacă vreau două milioane pe el. Du-te, mă, de aici, ce sunt cerșetor? Păi, cât vrei? Niciun ban. Nu e de vânzare, când nu e de vânzare, e niciun ban. Îl țin pe Târnovanu, am zis că vreau 10 milioane, are 1.98, are 21 de ani, 10 milioane și încă e puțin. Ce să fac, ce să fac? E puțin.

Nu vreau să recuperez două milioane, vreau să recuperez 20 de milioane. Nu e așa, dacă vrei să recuperezi 20 de milioane, dacă erau 4, mai puneai 5…când sunt 20 de milioane nu poți să recuperezi două, trebuie să gestionezi bine afacerea. Dacă ai un diamant, trebuie să îl șlefuiești, să iei bani pe el cât merită”, a declarat Gigi Becali la PRO ARENA.