Oferta de șase milioane de euro pe care Gigi Becali a refuzat-o fără să stea pe gânduri: ”Cu Dumnezeu nu negociezi”

Gigi Becali a decis să construiască o biserică grandioasă în nordul Bucureștiului, proiect care îl costă foarte mult.

În 2008, FCSB s-a calificat în grupele Champions League, iar patronul a promit că va construi biserica în Pipera, iar sumele colosale care i-au fost oferite în schimbul terenului respectiv nu l-au întors din drum.

Astfel Becali a declarat că i-au fost oferite șase milioane de euro pentru pământul unde este situat în prezent lăcașul de cult, dar a refuzat. În plus, omul de afaceri a dezvăluit că a plătit peste 10 milioane de euro până în prezent, iar proiectul îl va mai costa cel puțin încă atât.

”Este o biserică pe care am făgăduit-o Domnului când am bătut-o pe Galatasaray. Am zis că dacă îi vom învinge pe turci acum, voi face o biserică acolo pe colț.

Am primit pe terenul ăsta de aici 6 milioane de euro și mulți au zis ‘Lasă, că faci în altă parte!’. Dar cu Dumnezeu nu negociezi! Făgăduința mea este acum împlinită. Acum slavă Domnului că a pus asta (n.r. turla mare). Azi am pus cupola aia mare. Va fi cea mai frumoasă biserică din lume. Ca mărime sunt multe mai mari, dar ca frumusețe…

Va fi din mozaic, cu pietricele aurite. Numai interiorul costă 5-6 milioane de euro. Când s-a ridicat această cupolă eu am simțit o bucurie cât toate miliardele lumii”, a declarat Gigi Becali, la România TV.