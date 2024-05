Oferta pe care Mourinho regretă că a refuzat-o: „Am greșit”

Jose Mourinho a rămas fără echipă de la începutul anului, după ce a fost demis de la AS Roma. Într-un interviu acordat canalului coreean de YouTube al EA Sports, antrenorul portughez şi-a exprimat regretul că a refuzat naţionala Portugaliei, relatează RMC Sport.

„Am avut deja două oportunităţi de a antrena Portugalia. Dar nu a fost momentul potrivit pentru mine. Ultima dată, am fost emoţionat că nu am acceptat, pentru că am decis să rămân la Roma. Cred că am făcut o greşeală”, a declarat fostul antrenor al echipei Chelsea.

Cu toate acestea, Jose Mourinho nu şi-a pierdut speranţa de a antrena într-o zi echipa naţională: „Cred că într-o zi va veni a treia oportunitate, iar când se va întâmpla, voi accepta”.

Chiar dacă Mourinho a recunoscut că regretă decizia de a rămâne la Roma în loc să semneze pentru naţionala ţării sale, el are totuşi amintiri plăcute. „Cea mai dificilă performanţă? Cele două finale europene cu Roma”, a explicat Jose Mourinho.