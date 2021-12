Oferte total neașteptate pentru Mirel Rădoi! Unde a fost dorit fostul selecționer: „Am zis că asta ar fi culmea”

Fostul selecționer al României este liber de angajament în momentul de față și așteaptă propuneri de proiecte serioase pentru a se apuca de treabă!

Mirel Rădoi nu și-a mai prelungit înțelegerea cu Federația Română de Fotbal, după ratarea calificării la Mondialul de anul viitor. Acum, tehnicianul în vârstă de 40 de ani se află în căutarea unei experiențe la nivel de echipă de club și a mărturisit că rolul de selecționer nu îi mai surâde, cel puțin pentru moment.

Drept dovadă, Rădoi a dezvăluit că a avut recent două propuneri de a prelua alte echipe naționale, însă nu a stat pe gânduri și le-a refuzat pe loc. Antrenorul a explicat și motivul pentru care a decis să spună pas acestor oferte.

„Acum mi-ar plăcea mai degrabă să fiu antrenor decât selecționer. Drept dovadă, acum am avut două oferte de la echipe naționale, dar le-am refuzat. Am zis că asta ar fi culmea! Am plecat de la naționala mea, nu am prelungit contractul și merg la alte echipe naționale?”, a spus Mirel Rădoi, conform telekomsport.ro.