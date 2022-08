OFICIAL! Bombă în Liga 1-Erik Lincar și-a reziliat contractul cu Universitatea Cluj! Cine este favorit să preia echipa!

După 6 etape în care U Cluj a acumulat doar 2 puncte, Erik Licar a spus adio clubului cu care a promovat în Liga 1. Deși mai avea contract până anul viitor și o antrena deja pe U Cluj din luna mai 2021, tehnicianul nu a dorit să mai continue.

Anunuțul a fost făcut chiar de către „Șepcile Roșii”, Lincar fiind al 4-lea tehnician care este demis în acest sezon (după Toni Petrea, Laszlo Balint și Alexandru Pelici).

Erik Lincar, OUT de la U Cluj!

„Mulțumim, Erik Lincar! FC Universitatea Cluj a ajuns la un acord cu antrenorul principal Erik Lincar cu privire la încetarea contractului, care era valabil până în vara anului viitor.

Clubul nostru dorește să-i mulțumească lui Erik Lincar și staff-ului său, format din Viorel Domocoș (antrenor secund), Robert Panduru (preparator fizic) și Alexandru Chirilov (antrenor de portari), pentru munca depusă la ”U”, încununată cu promovarea în Superligă obținută la finalul sezonului trecut în urma barajului cu Dinamo București.

Îi dorim lui Erik Lincar și staff-ului său mult succes în carieră”, au transmis cei de la Universitatea Cluj.

Leo Grozavu, favorit să preia postul!?

„Numele meu a mai fost vehiculat și pe la alte formații, dar cu mine nu a vorbit nimeni. Așa a fost și cu Universitatea Craiova, cu U21. Atât timp cât U Cluj are antrenor, nu are rost să discutăm nimic. E adevărat, am fost sunat de cei din club, dar nu acum, și am fost întrebat de principiu ce planuri aș avea. Mi-au mai spus că de meciul cu Sepsi poate depinde soarta antrenorului, dar de aici și până la alte vorbe e drum lung”, a declarat Leo Grozavu, pentru DigiSport.

„Dacă cei de acolo rămân fără antrenor, putem discuta, mai ales că eu am staff-ul gata format. În plus, eu sunt de aici, din Cluj, și e normal să-mi doresc să antrenez o astfel de formație. Dacă vor cu adevărat să schimbe antrenorul, sunt deschis, mai ales că nu am contract în acest moment. Dar, nu accept în orice condiții.

Și să vedem dacă vor schimba antrenorul acum, pentru că urmează o serie de trei etape într-o săptămână. Vor juca vineri, marți vineri, deci nu știu dacă e bine să schimbi antrenorul. Dar, ei decid.

Repet, dacă au înțeles ce-mi doresc eu, atunci sunt deschis. Mai ales că vin cu inima, dedicat 100%, nu vreau să păcălesc pe nimeni”, a mai spus Grozavu, pentru sursa citată.