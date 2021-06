Viorel Moldovan, răspuns categoric: „E închisă pista Poli Iaşi. Am alte priorităţi”. Cine e favorit

Poli Iași a avut o ediție 2020-2021 dezamăgitoare, la finalul căreia formația din Copou a retrogradat. Ajunsă în Liga a 2-a, aceasta la contactat pe Viorel Moldovan.

Despărțit recent de Petrolul Ploiești, fostul internațional a dat răspuns ce nu lasă loc de interpretări. Acesta a mulțumit moldovenilor pentru propunerea făcută, dar a declarat că o poate accepta, deoarece are alte priorități în momentul de față.

„Au fost discuţii, dar în momentul de faţă am alte priorităţi şi nu se pune problema. Le-am mulţumit celor de la Iaşi pentru interesul arătat faţă de mine, dar am alte priorităţi acum, nu se pune problema. E închisă pista Poli Iaşi. Le doresc din tot sufletul succes în continuare celor de la Iaşi, dar v-am spus, am alte priorităţi în momentul de faţă”, a declarat Viorel Moldovan, pentru Liga2.ro.

Puși în această situație, conform sursei menționate, conducătorii din Copou au accentuat tratativele cu Costel Enache, ultima dată la ”U” Cluj care a mai fost pe banca moldovenilor în perioada 2013-2015. Tehnicianul în vârstă de 48 de ani ar fi preferatul Politehnicii datorită faptului că nu are pretenții financiare exagerate, iar înțelegerea dintre cele două părți ar urma să fie semnată la începutul săptămânii viitoare.