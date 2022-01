OFICIAL | Gică Hagi, primul transfer al iernii la Farul! Fotbalistul dorit de granzii Ligii 1 l-a ales pe „Rege”

Formația de la malul mării ocupă în acest moment poziția a 6-a în ierarhie, ultima care asigură prezența în play-off-ul competiției!

Cu Gică Hagi reîntors pe banca tehnică după un an de absență, Farul Constanța este gata să revină în prim-planul Ligii 1 și să se bată din nou pentru locurile fruntașe din fotbalul românesc. Pentru asta, „Regele” a anunțat că are nevoie de întăriri, iar prima mutare din noul an a fost anunțată în urmă cu doar câteva momente.

Michael Omoh, fostul fotbalist al celor de la Academica Clinceni, a semnat cu Farul Constanța. Nigerianul în vârstă de 30 de ani intrase și pe radarul celor de la Rapid și Dinamo, după prestațiile consistente din actuala stagiune. În ciuda faptului că a evoluat pentru ultima clasată din Liga 1, Omoh se află pe primul loc în topul fotbaliștilor cu cele mai multe driblinguri reușite din campionat.

„Jucătorul Michael Omoh va evolua din această iarnă la clubul Farul Constanța. Contractul dintre părți va fi pentru o perioadă de 1 an și 6 luni.

În vârstă de 30 de ani, nigerianul Omoh evoluează ca mijlocaș stânga sau aripă stânga și în luna decembrie a anului trecut s-a clasat pe primul loc în clasamentul celor mai buni dribleuri din Liga 1 conform studiului realizat de CIES Football Observatory.

În cariera sa a mai evoluat în campionatul Suediei pentru Ostersund, Orebro sau Mjallby, în Israel pentru Hapoel Kfar Saba și Maccabi Ahi Nazareth, dar și în campionatul României pentru Politehnica Iași (ianuarie – august 2020) și Academica Clinceni (iulie – decembrie 2021).”, s-a arătat în anunțul celor de la Farul.