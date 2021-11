Managerul care l-a adus pe Ianis Hagi la Rangers nu a putut rezista tentaţiei de a antrena în Premier League. Gerrard şi-a reziliat contractul cu Rangers şi a semnat cu clubul din Birmingham. Aston Villa, locul 11 în Premier League, a făcut deja anunţul oficial al numirii lui Steven Gerrard.

Aston Villa Football Club is delighted to announce the appointment of Steven Gerrard as our new Head Coach. 🟣

— Aston Villa (@AVFCOfficial) November 11, 2021