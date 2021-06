OFICIAL | Poli Timișoara are un nou antrenor: „Știu că vin după Dan Alexa, nu va fi ușor”

ASU Poli Timișoara a anunțat că a ajuns la un acord cu tehnicianul Dorin Toma pentru a prelua banca tehnică a echipei de pe Bega.

Tehnicianul în vârstă de 44 de ani a mai pregătit formații precum, FCM Baia Mare, Viitorul Ulmeni și Minaur Baia Mare. Dorin Toma a mărturisit că nu va fi ușor pentru el, după ce fostul antrenor, Dan Alexa a avut un parcus cu echipa în sezonul trecut.

„Mă bucur să preiau această echipă. Știu că vin după Dan Alexa, după un sezon bun și o clasare foarte bună. Nu va fi ușor pentru mine, este o presiune pe care mi-o pun singur. Datorită faptului că au plecat mulți jucători nu ne grăbim, analizăm. Vreau să analizăm foarte bine jucătorii pe care îi vom aduce, suntem într-un proces de reorganizare, încercăm să găsim cele mai bune variante de jucători și să facem o echipă competitivă.

Am fost sunat de domnul Cociu care mi-a prezentat situația de la Timișoara. Momentan sunt o variantă bună pentru club. Nu zic că a fost o convingere ușoară sau grea. Mi-am dorit și îmi doresc mai mult decât am reușit cu Baia Mare în Liga 2, când am fost la un pas de promovare”, a declarat Dorin Toma, pentru site-ul oficial al celor de la ASU Poli.

ASU Poli Timișoara a terminat pe locul 6 în play-off-ul Ligii a 2-a, cu 41 de puncte.