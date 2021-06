OFICIAL | Strigătul lui Mihai Iosif a fost auzit! Rapid a făcut al treilea transfer al verii

„Alb-vișinii” au oficializat săptămânile trecute primele mutări de pe piața transferurilor, astfel că Alexandru Albu și Claudiu Belu au fost jucătorii aleși pentru Liga 1!

Reveniți în Liga 1 după șase ani de absență, rapidiștii vor să producă surpriza încă din primul sezon și să obțină o clasare cât mai sus la finalul campionatului. Pentru asta, patronul Victor Angelescu își dorește să obțină semnăturile mai multor jucători cu valoare, care ar urma să joace cât de curând pe noua arenă de la Podul Grant.

Astfel, a treia mutare a giuleștenilor este cea a croatului Ljuban Crepulja, ultima dată la Astra Giurgiu. Fotbalistul în vârstă de 27 de ani a oferit și prima declarație după transferul în Giulești. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook oficială a celor de la Rapid.

„Welcome to Rapid, Ljuban! Croatul Ljuban Crepulja a semnat un contract pe doi ani cu Rapid.

„Sunt foarte fericit să semnez pentru un club mare din România. Despre Rapid știu că este un club de tradiție, cu foarte mulți suporteri. Chiar am fost la un meci al Rapidului, primul din Liga 2, exact când am ajuns în țară, cu un stadion plin. A fost foarte frumos. Cât despre sezonul viitor, trebuie să luăm fiecare meci în parte, pas cu pas. Poate în primul an nu vom lupta pentru titlu, dar vom da totul în fiecare meci” – a spus Ljuban pentru fcrapid.ro.”, a fost comunicatul celor de la Rapid.

750.000 de euro este cota de piață a lui Crepulja, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.com.