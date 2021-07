OFICIAL | Toni Kroos și-a anunțat retragerea din naționala Germaniei la 31 de ani! Motivele acestei decizii

Mijlocașul celor de la Real Madrid a decis să își încheie conturile cu prima reprezentativă a țării sale la doar 31 de ani, după ce Germania a părăsit EURO 2020 încă din faza optimilor!

„Die Mannschaft” continuă schimbările după părăsirea prematură a turneului final din acest an. După ce selecționerul Joachim Low a anunțat că părăsește banca tehnică după 15 sezoane, locul său fiind luat chiar de fostul secund, Hansi Flick, acum a venit rândul unui jucător de bază să se retragă. Ajuns la 31 de ani, Toni Kroos a luat hotărârea de a nu mai onora convocările la naționala Germaniei, după 106 selecţii, 17 goluri şi 19 pase decisive.

Anunțul a fost făcut chiar de fotbalist, pe contul său oficial de Twitter.

„Am jucat pentru Germania de 106 ori. Nu va mai fi o altă ocazie. Aş fi vrut şi am dat totul pentru a strânge 109 selecţii la finalul Campionatului European şi pentru a cuceri trofeul la finalul carierei. M-am decis de mult timp să mă retrag la finalul acestui turneu. Era clar pentru mine de foarte mult timp că nu voi fi disponibil pentru Cupa Mondială din Qatar 2022.

În principal, datorită faptului că vreau să mă concentrez pe deplin asupra obiectivelor pe care le am la Real Madrid, în următorii ani. În plus, de acum încolo voi lua mai multe pauze, care nu au existat până acum, pe fondul participării la acţiunile echipei naţionale, în ultimii 11 ani. În plus, din postura de soţ şi tată, vreau să fiu alături de soţia mea şi de cei trei copii.

A reprezentat o onoare imensă pentru mine să îmbrac acest tricou pentru atât de mult timp. Am făcut-o cu mândrie şi pasiune. Le mulţumesc tuturor suporterilor care m-au încurajat şi aplaudat. Le mulţumesc şi criticilor pentru motivaţia suplimentară pe care mi-au oferit-o.

Pe final, vreau să-i mulţumesc enorm lui Jogi Low. El m-a făcut un jucător de naţională şi un campion mondial. A avut încredere în mine. Am scris împreună o poveste de succes. A fost o onoare pentru mine. Îi urez mult succes lui Hansi Flick. Al vostru, Toni”, a scris Toni Kroos, în documentul publicat pe reţelele de socializare.