Oficialii Craiovei pun presiune pe Marian Copilu! Ce misiune are noul președinte al oltenilor: „Asta ne trebuie nouă”

Marian Copilu a fost adus cu mare fast la CS U Craiova, iar patronul Mihai Rotaru speră să fi tras lozul câștigător în momentul numirii acestuia!

Copilu a ajuns în urmă cu puțină vreme în Bănie și a efectuat deja primele mutări în cadrul clubului. După ce a punctat la nivelul Centrului de Copii și Juniori, dar și la cel al echipei secunde a clubului, acum, actualul președinte este așteptat să își facă simțită prezența și la prima echipă, iar directorul Pavel Badea i-a trasat acestuia un obiectiv clar.

Badea a transmis că așteaptă primele transferuri în Bănie și consideră că Reghecampf are nevoie de doi sau trei fotbaliști de valoare. Oficialul oltenilor vrea ca Marian Copilu să se miște cât mai repede, ținând cont că perioada de transferuri se va încheia în mai puțin de două săptămâni.

„Sper să reușească mai multe goluri decât Koljic, pentru că nu are decât două și ne-ar trebui un finalizator de mare valoare. Este un transfer, o aducere în staff-ul executiv, pe care Rotaru a decis-o și sper să fie de bun augur. Nu joacă dânsul, dar are posibilitatea să transfere până pe 14 doi sau trei fotbaliști, pentru că nouă asta ne trebuie la Craiova, fotbaliști”, a spus Pavel Badea, potrivit PRO X.