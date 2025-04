Oficialii lui FC Hermannstadt trag de Marius Măldărășanu: „Are, de o lună, o ofertă de reînnoire”! Tehnicianul ar primi 20% în plus la salariu

Marius Măldărășanu (49 de ani) a anunțat că ”99% va pleca de la Hermannstadt” la finalul sezonului, însă există și o șansă de 1% să se răzgândească.

În replică, finanțatorul Claudiu Rotar a spus că tehnicianul are pe masă o ofertă de prelungire, cu un salariu lunar de 12.000 de euro, plus un bonus la semnătură.

„Măldărășanu are un contract până la sfârșitul campionatului și o ofertă pe masă de reînnoire. O are de o lună de zile. Poate mâine (n.r. vineri) iar se răzgândește și semnează. Ai văzut că 1% e mai mare ca 99%.

Nu am apucat să vorbim cu Marius pentru că avem meci mâine (n.r. cu Petrolul), nu intrăm în polemică. După meci vom discuta cu el să vedem ce nemulțumiri sunt.

I-am făcut o ofertă de prelungire mărită față de ce are acum. Adică el are 10.000 de euro acum, iar noi i-am făcut 12.000 plus bani la semnătura. Este o ofertă bună.

Nu am vrut să discutăm săptămâna asta pentru că era meciul cu Buzăul pe care l-am pierdut și am zis să nu intrăm în discuții. Să mai treacă o săptămână să ne liniștim. (n.r. despre declarația lui Băcilă).

Acum, noi băgăm bani în club. Nu avem voie să zicem nimic? Nu trebuie să fie supărat Marius. Nu i-a cerut nimeni demisia. A fost doar o discuție vizavi de Ianis Stoca că nu joacă.

Dacă Ianis nu joacă este o problemă. Noi l-am luat să-l vindem. Eu zic că din play-out este cel mai bun U21. Există interes pentru el, dar dacă nu joacă… Din străinătate.

A avut oferte și în iarnă, daca îl vindeam atunci poate se supăra că zicea că de ce l-am vândut că nu mai avem U21 bun. Am ținut echipa ca să putem să ne batem pentru obiectivele pe care ni le-am propus, adică Cupa si locul 7”, a spus Claudiu Rotar, potrivit digisport.ro.