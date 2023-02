Oficialii Universității Craiova ies la atac după remiza cu FCSB: „Sigur că e frustrare la ei, dar să te legi de toate…”

Universitatea Craiova a remizat, 1-1 în deplasare cu FCSB, iar președintele Sorin Cârțu le-a replicat celor care acuză arbitrajul.

„Nu prea e bine când joci cu FCSB să începi cu handicap”, a recunoscut Sorin Cârțu

Echipa olteană a fost condusă încă din start, după golul din secunda 59 marcat de Malcom Edjouma. Tot un jucător de la FCSB a marcat și al doilea gol, Iulian Cristea, în propria poartă, în minutul 90+1.

După meci, toți jucătorii echipei gazdă i-au reproșat arbitrului faza din care Universitatea Craiova a egalat, părerea lor fiind că nu trebuia acordat corner. Sorin Cârțu, președintele echipei din Bănie, a analizat meciul și este de altă părere.

„Nu prea e bine când joci cu FCSB să începi cu handicap, să oferi cadouri. Nu am făcut o partidă deosebită, nici noi, nici ei. Am văzut niște comentarii favorabile FCSB-ului, care are 33 la sută posesie. Nu înțeleg cum puteau să facă presiune pe noi în aceste condiții.

Ocazia lor cea mai mare a fost a lui Edjouma, la acel corner din repriza secundă. A mai fost șutul lui Coman cu piciorul stâng, dar nu știu câte goluri a marcat așa el în carieră. Eu consider că rezultatul e echitabil, poate sunt acuzat de subiectivism, dar așa văd lucrurile.

Eu nu știu dacă FCSB a avut ocazia mai mare ca a noastră cu Koljic. Nu știu ce s-a întâmplat, oricum nu ai voie să iei gol așa repede. Trebuie să nu faci cadouri și să faci adversarul să muncească pentru ocazii. Cum să dai un roșu pe o situație unde să spunem că e fault, dar își făcuse preluarea în lateral?!”, a spus el, la emisiunea Liga Digisport.

„Sigur că e frustrare la ei, dar să te legi de toate…”, e răspunsul lui Sorin Cârțu pentru cei de la FCSB

Totodată, el a explicat de ce arbitrii care oficială la meciurile echipelor CFR Cluj și FCSB se află sub presiune. „Era Zajkov acolo, preluarea pe care și-a făcut-o era clară că se duce în jucătorul nostru.

În niciun caz nu era de cartonaș roșu. Poate a vrut și Hațegan să îndrepte prosteala. În orice caz, era bine să nu se ajungă la o chestie din asta.

Preocuparea lor e să nu greșească, contra FCSB-ului că-i ceartă MM Stoica, contra CFR-ului că-i ceartă Dan Petrescu, contra Farului că-i ceartă Hagi. Avea cu cine să se consulte, nu sari direct să dai cartonaș roșu.

Asta e analiza pe care o face echipa tehnică, sigur că am vrea mai mult de la partidele din deplasare. Sigur că e frustrare la ei, dar să te legi de toate, că l-a lovit pe deget, că nu știu ce. Nu are lumea de unde să vadă așa ceva”, a încheiat fostul atacant.