Oltenii nu intră în panică după eșecul din Ardeal: „Sunt convins că a fost o greșeală, nu avem de ce să ne facem probleme”

După trei victorii la rând în play-off, care i-au adus la doar 6 puncte de liderul campionatului, juveții au făcut un pas greșit în Cupa României în încercarea de a-și apăra trofeul cucerit în stagiunea precedentă.

Craiova a cedat pe terenul lui Sepsi, acolo unde pierduse și la precedentele două vizite. De altfel, Ivan & Co nu i-au mai învins pe adversarii lor de astăzi de 6 meciuri. Viorel Dinu, secundul lui Laurențiu Reghecampf, a încercat să explice motivele pentru care strategia gândită de stafful formației din Bănie nu a funcționat așa cum ar fi trebuit.

„Un adversar agresiv, ne-am pregătit pentru meciul ăsta, dar așa se întâmplă la fotbal. Nu iese mereu ceea ce încercăm și ceea ce pregătim. E bine că e dublă manșă. Avem meciul de acasă și ne punem mari speranțe în el. Nu știu ce să spun de oboseală, nu cred. Cred că nu asta e problema noastră, nu ne-a ieșit puțin jocul și am intrat într-o mică degringoladă. După care nu am reușit să ne mai punem pe picioare. Gustavo e un jucător pe care mereu poți să te bazezi.

E profesionist, își face treaba. Așa a fost decizia lui Mister, el a înțeles-o, nu e nicio problemă. Sunt convins că aici a fost o întâmplare, nu îmi fac nicio grijă că nu o să jucăm bine luni cu FC Argeș. Nu am nicio problemă. Sunt convins că a fost o greșeală, nu avem de ce să ne facem probleme. Avem o grămadă de victorii, am avut meciuri bune, am arătat fotbalul pe care dorim să îl jucăm”, a declarat ajutorul principalului Universității după ultimul fluier al lui Radu Petrescu.

Ivan e convins că returul de la Craiova de peste trei săptămâni va aduce mult dorita prezență în utlimul act pentru el și coechipierii săi.

„N-a fost un duș rece! A fost un meci foarte greu, probabil a fost și oboseala. Sepsi are o echipă foarte bună, dar o să avem returul pe Oblemenco. Reghe știa să ne împingă de la spate, dar în meciul următor o să-l avem lângă noi. Nu ne gândim la titlu, ci luăm fiecare meci în parte” , a fost și părerea marcatorului Craiovei din această seară.