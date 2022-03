Oltenii, optimiști chiar și după înfrângerea cu Sepsi. Baeten:,,Trebuie să ne remontăm pentru meciurile viitoare”

Oltenii au jucat mai bine în startul primei reprize și au deschis scorul în minutul 8, prin Bauza. Apoi au avut două șanse mari în minutele 22 și 25, cu Sidibe la originea lor.

,,A fost greu la început, dar am schimbat jocul. Am simțit după gol cum am preluat cârmele jocului și am condus. Am primit două goluri mult prea ușor. Le-am încasat înainte de pauză. În a doua repriză ne-am creat câteva ocazii, am avut chiar și câteva șanse, dar din păcate am pierdut meciul.

În opinia mea, cred că în momentul în care era în cădere l-am atins, dar el deja cădea. Eu cred că și noi meritam un penalty, nu doar ei.

Trebuie să ne remontăm pentru meciurile viitoare.

Cred că am câștigat mai multe puncte, mai multe meciuri, de când Napoli a venit. Prin aceste meciuri câștigate am căpătat încredere.

Nu știu cum va fi în play-out, e pria dată când ne aflăm în această poziție. Vom vedea ce se va întâmplă, nu trebuie să ne pierdem concentrarea. Totul depinde de noi. Vom vedea”, a declarat Baeten la flash-interviu.