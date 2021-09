Oltenii, pesimişti: ,,Nu are omul de gol! Avem 25% şanse la campionat”

Odată cu venirea lui Laurenţiu Reghecampf în Bănie, cei de la CS U Craiova au început din nou să spere la titlu, însă nu toată lumea are încredere în echipă.

Ion Briac, fost jucător la Ştiinţa Craiova, a vorbit despre formaţia lui Laurenţiu Reghecampf şi nu îi dă prea mari şanse la titlu.

Acesta este de părere că formaţia patornată de Mihai Rotaru nu are un om de gol în acest moment.

,,Fotbalul din Craiova are o echipă, să zic, bunicică. Nu-mi place că nu are omul de gol. Pasează frumos, joacă frumos, dar ratează foarte mult și nu marchează. Avem 25 la sută șanse la campionat, dacă ar fi să aproximez. Asta e părerea mea, fiecare o are pe a lui.

Urmăresc campionatul României. Totuși, eu cred că cel mai bun lot îl are CFR Cluj, deși eu mi-aș fi dorit să fie o echipă din provincia noastră.”, a declarat Ion Briac, pentru Fanatik.