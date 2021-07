Omul care face muncă patriotică la Dinamo de un an: „Nu am vrut să mă victimizez”

Cornel Țălnar a fost adus ca un salvator în Ștefan cel Mare, dar fosta glorie a câinilor a fost umilită de conducerea roș-albilor în ultima perioadă.

Astfel, actualul director tehnic al clubului susține că nu a primit niciun salariu timp de un an de zile de când a revenit la echipa pentru care a scris istorie.

„Sunt singurul angajat care, din august anul trecut până la 16 iulie, nu a luat niciun ac, nu un salariu! În aproape 12 luni! Am cheltuit din propriul buzunar, în această perioadă, 18.000 de euro, dar am continuat să îmi fac treaba.Nu am vrut să mă victimizez. I-am spus lui Constantin Eftimescu să îmi dea și mie măcar două-trei salarii, să trăiesc și eu!

La mine, nu a intrat niciun ban! Toți au luat câte un salariu, două, trei. Sunt foarte puțini care mai au patru-cinci luni restanțe, cei mai mulţi au două luni restanțe.Lumea trebuie să știe că eu nu am venit la Dinamo să mă îmbogățesc, ci pentru că iubesc din tot sufletul Dinamo. Sunt de 45 de ani în acest club!”,a declarat Țălnar, pentru Fanatik.

Cornel Țălnar a fost jucător al lui Dinamo în perioada 1977-1985 reușind să marcheze 24 de goluri în 230 de meciuri pentru dinamoviști. Apoi a avut patru mandate ca antrenor al roș-albilor plus încă două pe banca satelitului „câinilor”. El a intermediat discuțiile privind preluarea lui Dinamo de către consorțiul de firme condus de Pablo Cortacero.