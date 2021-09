Omul care trebuie să îl facă uitat pe unul dintre golgheterii Ligii 1 din sezonul trecut: „Totul arată foarte bine”

FC Argeș l-a pierdut pe Malele în această pauză competițională și încearcă să acopere golul lăsat de plecarea elvețianului.

Iar dacă în primă instanță s-a crezut că Lueta poate fi înlocuitorul perfect, prestațiile portughezului nu au fost de natură să îi încurajeze pe oficialii piteștenilor. Jafar Arias are 26 de ani și a evoluat până acum doar în campionatul olandez.

Sincer, nu știam prea multe despre FC Argeș, dar am făcut mai multe cercetări despre club în ultimele zile. M-am uitat pe YouTube, la poze pe Google și mi-am făcut o imagine asupra acestei echipe. Totul arată foarte bine și abia aștept să încep. Am primit un telefon săptămâna trecută de la agentul meu și mi-a spus că FC Argeș mă dorește cu adevărat.

Mi-a zis că au încredere deplină în mine. Am decis foarte repede să vin aici. Nu am urmărit Liga 1, dar știu că există fotbaliști buni în România și că nivelul este ridicat. Cunosc fotbaliștii români. Pe Gheorghe Hagi, care e o legendă a fotbalului. La fel și Adrian Mutu. Cristi Chivu care a jucat pentru Ajax și Inter. Aceștia sunt jucători care chiar pun România pe harta fotbalului mondial”, a precizat atacantul pentru Pro Sport.

Argeșul are 7 puncte după 7 etape jucate din această stagiune a Ligii 1. Piteștenii au ratat play-off-ul în sezonul trecut după un retur fabulos. Malele a fost motorul ascensiunii „vulturilor” cu cele 14 goluri înscrise în tot sezonul.

În fotbal există întotdeauna presiune, mai ales când predecesorul tău a înscris 14 goluri sezonul trecut. Dar încerc să mă motivez și mai mult și să transform această presiune într-o energie pozitivă. Îmi cunosc foarte bine calitățile, știu ce pot oferi echipei. Sunt convins că ne vom atinge obiectivele.

Scopul meu la FC Argeș este să reușesc un an bun din punct de vedere personal și să ating împreună cu clubul obiectivele pe care acesta le are. Bineînțeles că fiecare jucător are ambițiile sale și ar fi frumos să pot face pasul spre o echipă mai mare din străinătate. Dar mai întâi vreau să mă concentrez pe deplin asupra acestui club și să-i cunosc pe noii mei colegi”, a mai punctat vârful carec evoluează pentru naționala cin Curacao.