OPINIE | În loc de bilanț

Anul 2021 este aproape să se încheie, iar toată lumea este la momentul bilanțurilor și al speranțelor pentru ceea ca va însemna 2022.

În fotbalul românesc nici nu știi de unde să începi astfel încât să evidențiezi o latură pozitivă pentru ultimele 365 de zile. Cu siguranță că cel mai important eveniment și unul de care putem fi mândri este organizarea Euro 2020 la București. Au fost 4 meciuri pe Arena Națională dintre care unul, optimea Franța – Elveția, va rămâne în memoria tuturor. Putând fi cu ușurință introdus în top 3 al celor mai spectaculoase partide disputate la turneul final. O competiție de un real succes, la a cărei reușită a contribuit și capitala României. Într-un final am aplaudat Italia. Pentru triumful în fața unei Anglii care a avut mai multe atuuri pentru a se impune. Dar căreia i-a lipsit și o doză ne inspirație, automat necesară în astfel de situații.

Și dacă rămânem la capitolul învingătorilor din marile arene ale lumii trebuie să amintim de asemenea de Chelsea. O echipă inventată de Tuchel care a luat prin surprindere pe toată lumea. Și a pus mâna pe cel mai râvnit trofeu din fotbalul de club. Un triumf pe care sunt convins că foarte puțini l-au anticipat. Mai puțini decât cei care ar fi pariat pe Squaddra Azzura înaintea aventurii de la Euro. Revenind la fotbalul mioritic, acum suntem nevoiți să înșirăm pe listă necazurile. Și sunt multe. Plecăm de la echipa națională care pe întreg parcursul anului a disputat meciurile din preliminariile CM din Qatar.

Chiar dacă mulți spun că această grupă de calificare era una ușoară, trebuie să ne amintim că în urmă cu un an, după tragerea la sorți, ne încurajam că putem trece de o Islandă în fața căreia pierdusem deja bătălia pentru precedenta competiție majoră. Dacă am fi știut dinainte că nordicii vor fi doar o umbră a echipei de la Euro 2016 și CM 2018, atunci sunt convins că regretele ar fi fost și mai mari. Ne-a luat fața Macedonia de Nord, reprezentativă pe care am primit-o pe Arena Națională pentru înfruntările din vară de la CE. Am fost aproape de baraj, dar din nou nu acolo, luându-ne adio prematur de la o nouă întâlnire cu fotbalul mare.

Acum, sinceritatea trebuie să ne oblige să recunoaștem că prezența în acest Final Four ar fi fost doar una de consolare. Pentru că șansele noastre ar fi fost infime să trecem cu bine de doi adversari net superiori. Rămânem cu speranța că noul selecționer, indiferent cine va fi el, va găsi soluțiile pentru ca selecționata tricoloră să se schimbe la față destul de repede. Astfel încât seria de necalificări să nu se prelungească. Mai gravă este situația cluburilor noastre, ajunse la un pas de falimentul performanței fotbalistice. Locul 37, ocupat de Liga 1 în clasamentul coeficienților UEFA în acest sezon trebuie rapid îndreptat. Ca să pară a fi doar o întâmplare nefericită.

Pentru asta, nivelul investițiilor trebuie să crească rapid. Altfel inclusiv Dan Petrescu se va amăgi că va mai putea să se laude cu performanțe ca cele din trecutul apropiat. Ca în orice afacere trebuie să riști puțin pentru a obține ulterior profituri mai mari. Iar nivelul e clar că trebuie crescut rapid pentru a compensa diferența din ce în ce mai mare care ne separă de echipele de condiție medie din Europa. De cele mari nu văd cum ne-am putea atinge poate chiar în următoarele 2 decenii.

Dacă aceste lucruri nu se vor întâmpla, s-ar putea ca o prezență în grupele Conference League să fie o adevărată sărbătoare. Dacă vrem să mai contăm ca fotbal și să nu batem precum chiorii doar pentru supremația pe plan intern atunci trebuie să ne schimbăm mentalitatea. În caz contrar, o să trăim doar din gloria unor vremuri demult apuse.