OPINIE | Mirele, să nu faci asta!

Naționala României se află înaintea unor meciuri care ne pot ajuta în tentativa de îndeplinire a primului obiectiv al acestei campanii de calificare.

Acela de a prinde poziția secundă în grupă, pentru a putea ajunge măcar la barajele a căror miză va fi prezența în Qatar. Nimeni nu îndrăznește să privească spre confruntările decisive de anul viitor. Toată lumea vorbește doar de postura de secondantă a Germaniei în această grupă. Într-un fel pare și normal din moment ce bătălia actuală se poartă cu echipe precum Macedonia de Nord și Armenia. Iar cea din martie ne poate aduce față în față cu Suedia, sau Elveția. În mod evident, adversari de alt calibru. Rezultatele lunii septembrie ne-au curaj să sperăm că putem anula debutul aproape dezastruos al preliminariilor. După 12 meciuri cu gol primit, selecționata condusă de Rădoi a legat trei partide cu poarta intactă.

Și astfel am ajuns și cu puțin ajutor din partea ineditei contracandidate la locul secund în grupă să visăm cu ochii deschiși la îndeplinirea misiunii. Ar fi suficient să câștigăm cele trei meciuri din patru rămase pentru a obține mult doritul loc în play-off-ul pentru Mondialul arab de la anul. Adică împotriva adversarelor de nivelul nostru și a liliputanei Liechtenstein. Cu Germania e clar că doar o minune ne poate ajuta să obținem măcar un punct. Ca planul să funcționeze cel puțin pentru moment cred că e nevoie de o condiție. Programarea meicurilor e clar că nu ne ajută, am fi fost mult mai favorizați dacă am fi jucat ma întâi partida cu Armenia. După care ne-am fi deplasat să ne duelăm cu panzerele lui Flick. Dar trebuie să ne descurcăm și așa.

Iar Rădoi este obligat să gândească o strategie de așa natură încât la jocul cu Armenia să fim la 200 % din potențial dacă putem spune așa. Cum poți însă să ajungi din punct de vedere fizic și mental la capacitate maximă la jocul de care poate depinde soarta ta în această grupă? Păi simplu. Să nu îți consumi toate resursele în confruntarea de vineri de la Hamburg. Poate ar părea neprofesionist dacă selecționerul ar anunța că meciul cu Germania nu contează și toată atenția va fi pentru întâlnirea de pe Ghencea de luni seară. Nu trebuie să facă asta. Trebuie doar să gândească o formulă de echipă care indiferent de rezultatul final să nu iasă cu sechele în urma disputei cu Neuer & Co. Eu, personal aș miza măcar de la mijloc în sus pe fotbaliști care nu se vor regăsi în primul 11 și cu Armenia.

Poate să bifeze doar vreo 20-30 de minute mâine, de încălzire, pentru turnirul cu ex-sovieticii. Defensiva trebuie să arate bine însă pentru că nu ar fi tocmai în regulă să venim cu sacul plin de pe terenul fostei campioane mondiale. Și moralul va juca aici un rol. O înfrângere la scor îi va afecta pe cei care vor trebui să dea o bătălie cu miză mult mai mare la trei zile distanță. Nu spun că trebuie să ne recunoaștem învinși diniante. Doar că trebuie pregătită din punct de vedere pishologic și situația deloc improbabilă al unui eșec rușinos. Mulți o să spună că și golaverajul va conta în această grupă. În contextul în care este al doilea criteriu de departajare după numărul punctelor obținute. Însă, dacă noi ne facem treaba cum trebuie în celelalte meciuri care ne sunt mult mai la îndemână acest aspect nu va fi unul care va face diferența.

Decizia finală îi va aparține selecționerului Rădoi. Doar că sunt convins de un lucru. El va fi iertat în cazul unei înfrângeri la Hamburg, însă nu și dacă nu batem Armenia acasă. Sincer să fiu, eu așa semna deja pentru cele trei puncte cu Mkhtaryan și ai lui. Vorba lui Viorel Moldovan, dacă obținem ceva cu nemții e doar un bonus.