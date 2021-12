Oprița dă milităria jos din pod la CSA Steaua: „Aş vrea să ţină și ei cont de lucrul ăsta!”

Antrenorul roș-albaștrilor a oferit prima reacție după victoria echipei sale, scor 1-0, împotriva celor de la FC Buzău, în etapa a 16-a din Liga a 2-a!

CSA Steaua a izbutit să obțină primul succes după cele două eșecuri consecutive în campionat și rămâne cu șanse reale de a prinde play-off-ul în actuala stagiune. Cu toate acestea însă, Daniel Oprița s-a arătat nemulțumit de actualul lot și a dat de înțeles că vor urma mai multe modificări în următoarele pauze competiționale.

”O echipă care joacă un fotbal frumos. Îi felicit pe jucători pentru atitudinea pe care au avut-o. Puteam închide jocul, puteam să avem 2 sau 3 la zero, am ratat şi puteam fi egalaţi sau chiar să pierdem. Robert Neacşu trebuie să fie mereu aşa, de-aia suntem plătiţi, să le facem. A fost pus la bară să scoată mingea. A intrat, a avut acţiuni bune, dar lucrurile astea trebuie să le facem mereu.

Să vedem, o să facem o analiză. În vară eu am decis să rămân cu acelaşi lot. Puteam să aduc jucători pentru că mi-au spus eliberezi locuri, poţi să aduci alţi jucători. Dar am gândit cu sufletul, au fost băieții care au venit din Liga a 4-a cu mine şi am vrut să le dau şansa asta, mai ales ştiind că nu suntem siguri că avem şansa de promovare, să le dau şansa asta să joace pe noul stadion.

Cel puţin până in iarnă când o să facem o analiză şi imi asum lucrul ăsta şi nu imi pare rău, aşa am decis, aş vrea şi ei să ţină cont de lucrul ăsta pentru că mi s-a propus in vară să renunţ la unii jucători, am zis să meargă in continuare.

Cred că oamenii din conducere incearcă să găseasca soluţii, să aducă investitori, dar noi trebuie să ne facem treabai pe teren şi după aceea să ajungem intr-o situaţie in care să fim acolo la locurile de promovare, dacă se poate. dar până la urmă noi trebuie să vizăm play-off-ul” , a spus Oprița, după jocul de astăzi.

După victoria cu FC Buzău, CSA Steaua a ajuns la 28 de puncte acumulate în 16 jocuri şi este pe locul şase, ultimul de play-off din Liga a 2-a.