Optimism în tabăra României înaintea Campionatului European U19: „Cred cu tărie că putem să ajungem în semifinale”

Adrian Văsîi, fost selecționer al echipei naționale Under-19, a declarat, pentru AGERPRES, că este optimist și crede cu tărie că reprezentativa condusă de Ion Marin poate atinge faza semifinalelor la Campionatul European de fotbal U19, găzduit de România în perioada 13-26 iunie.

România trebuia inițial să găzduiască turneul final în 2021, dar competiția a fost anulată din cauza pandemiei de Covid-19

‘Întotdeauna înaintea unui Campionat European se stabilesc obiective de a ieși din faza grupelor în primul rând. Faptul că suntem țară organizatoare și nu am participat la calificări e bine și nu e bine. Dar totuși au avut un program de meciuri amicale bun și chiar foarte bun, au întâlnit echipe puternice și sper să îi fi ajutat asta. Una peste alta suntem acolo, la turneul final și cred cu tărie că putem să ajungem în semifinale. Le doresc din suflet mult succes și multă baftă. Să obțină cea mai mare performanță pentru România la Under-19, le țin pumnii’, a afirmat el.

‘Grupa, ce putem să spunem… la un Campionat European nu sunt echipe slabe, toate sunt bune. Eu mi-aș dori din suflet ca această generație să depășească faza grupelor. Ar fi o performanță notabilă pentru fotbalul românesc și pentru jucătorii din această generație. Și noi am avut aceleași obiective, dar nu am reușit. Sper din tot sufletul ca domnul Ion Marin să reușească să ducă naționala în semifinale. Pentru jucători e important, mai puțin pentru noi, antrenorii. Să ajungi în primele patru echipe din Europa e o performanță. Noi am ajuns atunci în primele 8 cu echipele de U17 și U19 pe care le-am pregătit. Faptul că ajungi în primele opt este o mare performanță oricum, pentru că sunt peste 50 de echipe care participă la calificări. Și sunt două turnee, cel de calificări și cel de elită. Deci practic joci șase meciuri și trebuie să le câștigi cam pe toate, poți să faci maximum un egal ca să te califici la un Campionat European’, a adăugat antrenorul.

Fostul selecționer este de părere că România poate depăși Danemarca și Muntenegru, chiar dacă nici aceste selecționate nu trebuie neglijate.

‘E clar că din grupa noastră Spania pornește ca favorită, eu așa o văd. Dar de pe locul 2 putem merge mai departe. Danemarca nu este de neglijat, are echipă foarte bună… iar faptul că Muntenegru a ajuns la turneul final este o surpriză pentru mine. Și tocmai de asta trebuie să ținem cont, pentru că ei nu au ajuns întâmplător aici. Probabil au o generație de jucători foarte buni. Dar și ai noștri sunt foarte buni și sper să fim peste Danemarca și Muntenegru și să ne calificăm în semifinale alături de Spania’, a precizat Văsîi.

‘Când am fost selecționer eu nu am întâlnit Spania, dar este binecunoscut că are valoare. Vorbim de jucătorii tineri spanioli pe care îi vedem jucând în Champions League. Poate nu vor juca ei acum la acest turneu, dar valoric vă dați seama ce are Spania la juniori. Spaniolii sunt aparte, asta e, trebuie să recunoaștem. Noi încercăm și noi prin diferite măsuri luate la nivel de federație să facem în așa fel încât să ne apropiem de nivelul Spaniei. Nu e ușor, ne trebuie timp și schimbări de mentalitate, de lucru, de multe’, a explicat el.

Adrian Văsîi susține că principala problemă a României la categoriile de vârstă U17 și U19 este lipsa de experiență la turneele finale.

‘Problema noastră este că noi nu avem experiența turneelor finale ale Campionatelor Europene. Nu ne calificăm de la an la an cum fac celelalte selecționate. De acest lucru m-am lovit și eu când am fost selecționer atât la Under-17 în 2011, cât și la Under-19 în 2022. Ne calificăm o dată la nu știu cât timp și nu avem experiență. Asta s-ar putea să fie un impediment, dar am văzut lotul de jucători, este foarte bun. Dacă am fi la turneele finale an de an ar fi extraordinar. E nevoie de experiență, nu e suficientă valoarea jucătorilor pe care îi ai. Trebuie să ai și continuitate în aceste performanțe. Un turneu final este altceva față de un simplu un meci internațional. Acolo întâlnești spuma fotbalului juvenil la Under-19. Iar ca jucător dacă ajungi la un turneu final trebuie să te bucuri de fiecare meci. Noi trebuie să jucăm cu echipe foarte bune, pentru că numai așa crești’, a spus acesta.

La Campionatul European de fotbal U19, găzduit de România în perioada 13-26 iunie, selecționata tricoloră va evolua în Grupa A, alături de Muntenegru (13 iunie), Spania (16 iunie) și Danemarca (19 iunie).

În Grupa B a competiției care va fi găzduită de stadioane din București (Giulești și Arcul de Triumf), Voluntari (Anghel Iordănescu) și Ploiești (Ilie Oană) vor juca echipele Germaniei, Norvegiei, Angliei și Olandei.

Primele două clasate din fiecare grupă se vor califica în semifinale.

Echipa României s-a calificat direct la turneul final. România nu mai participase la un turneu final Under-19 din 2022, când a pierdut toate cele trei meciuri.

România a mai găzduit o dată turneul final al competiției, în 2011, când a încheiat Grupa A pe ultimul loc, cu un egal (0-0 cu Irlanda) și două înfrângeri (1-3 cu Cehia, viitoarea finalistă, și 0-1 cu Grecia). Titlul a fost cucerit atunci de Spania.

