Optimism la cote maxime în privinţa Simonei Halep la Moscova: ,,Chiar poate să câştige turneul”

Simona Halep nu a reuşit să câștige vreun titlu în acest an, astfel că întrecerea din Rusia poate fi un bun prilej pentru sportivă să rupă blestemul ultimelor luni.

Locul 19 WTA a trecut fără emoții în primul meci de rusoaica Anastasia Potapova, locul 68 WTA, scor 6-1, 6-4. Acum, pentru fostul lider mondial urmează confruntarea cu Veronika Kudermetova (locul 32 WTA), iar Simona speră să repete istoria de la Australian Open, unde a învins-o fără drept de apel pe adversara sa.

Firicel Tomai, fost antrenor al Simonei Halep, a vorbit despre jucătoare de tenis care participă la turneul de la Moscova. Acesta este de părere că Simona are forţa necesară de a câştiga competiţia din Rusia şi să revină în TOP 10 WTA.

,,Am fost cu ea la Moscova de câteva ori și știu că acolo e o suprafață care îi place. Tot timpul i-a plăcut acolo, plus că hard-ul o avantajează, în special indoor. O jucătoare talentată precum ea găsește repede jocul pe hard dacă are calitățile necesare. Plus că ea vine după o perioadă în care a jucat și s-a antrenat pe hard.

Nu cred că se aștepta cineva ca Potapova s-o încurce pe Simona. Faptul că ea a mai coborât în clasament nu înseamnă că jocul ei a scăzut dramatic. Simona are în continuare joc de numărul unu, poate bate ușor pe cine. Locul actual e unul temporar, dar e nevoie și de o conjunctură favorabilă. Anul viitor, după Australian Open, ea poate să fie înapoi pe locurile 5, 6, 7, dacă face două rezultate bune.

Kudermetova? E imprevizibilă, dar nu cred că vor fi probleme nici acum, nici după aceea, cu Sakkari. Eu o văd în finală pe Simona, chiar poate să câștige turneul. Cum spuneam, ea poate să joace incredibil pe hard, mai ales înăuntru. Mingea stă mai aproape de tine, jocul e mai pe loc, nu e așa larg.

Țin minte că eram cu ea la un concurs. Jucam afară, pe hard, ne bătea adversara foarte rău, dar a venit ploaia. Au hotărât organizatorii să se reia meciul înăuntru, iar apoi adversara n-a mai văzut mingea!

Simona trebuie să reînvețe să câștige, pentru că în ultima perioadă s-a cam pierdut feeling-ul acesta, cu accidentările și lipsa de la concursuri.”, a declarat Firicel Tomai, pentru GSP.