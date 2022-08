„Oracolul din Bălcești” a mai confirmat o previziune: „La CFR mă așteptam să aibă o cădere!”-Ce a declarat despre campioana României!

CFR Cluj a fost învinsă pe teren propriu de către FC Botoșani (0-1), pierzând astfel prima poziție. Dumitru Dragomir, fostul șef LPF, a comentat jocul slab al ardelenilor.

Mai exact, „Oracolul din Bălcești” a afirmat că se aștepta ca CFR să scadă după ani la rând în care a dominat competiția internă.

„Va fi o cădere mai lungă!”

„Așa e la fotbal, se mai întâmplă și în meciuri mai slabe. Se întâmplă ca un antrenor să fie mai bun decât celălalt din punct de vedere tactic. Sunt multe… Nu știu… La CFR mă așteptam să aibă o cădere. Prea mulți ani au dus-o foarte bine. Părerea mea este că, dacă nu își aduc 2-3 jucători, va fi o cădere mai lungă.

Dacă nici Dan Petrescu nu e antrenor, atunci lăsați-mă, băi fraților, cu glumele astea. Astea sunt povești de-ale voastre din presă. Vezi de treabă. Mourinho nu mai e Mourinho, Guardiola nu mai e Guardiola, Klopp ăla la fel. Pițurcă nu mai e, Iordănescu nu mai e. Nu mai e nimeni, doar ziariști care dau cu biciul.

Legați-vă, băi, de condițiile create de guvern! Ce-au făcut pentru piramida sportului? Popovici, pe banii lui! Halep, pe banii lui! Dan Petrescu cu ce greșește? Că nu are echipă, se apără și câștigă cu 1-0? Ce fotbaliști are CFR Cluj? Nu are trei fotbaliști de valoare! Așa puneți problema. Becali a cumpărat de 4-5 milioane și era să ia bătaie de la o echipă în 10”, a declarat Dumitru Dragomir, pentru PRO Arena.

CFR Cluj va juca joi, 18 august, în turul 3 Conference League, în deplasare contra celor de la Maribor, de la ora 21:15.