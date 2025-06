Ousmane Dembele a prezentat trofeul Ligii Campionilor la Roland Garros

Jucătorul cheie în triumful european al lui Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele, a prezentat luni trofeul Ligii Campionilor publicului de la turneul de tenis de la Roland Garros, continuând celebrările la două zile după victoria cu 5-0 de la Munchen împotriva lui Inter Milano, relatează AFP.

Pe terenul Philippe-Chatrier, în fața unei mulțimi înfierbântate după victoria franțuzoaicei Lois Boisson (locul 361 mondial) împotriva americancei Jessica Pegula (locul 3), atacantul lui PSG a ridicat trofeul și a fost aclamat.

Deja prezent la Roland Garros anul acesta pentru tragerea la sorți și apoi pentru un meci împotriva lui Ugo Humbert, Dembele a revenit în calitate de campion european și cel mai bun jucător al competiției.

Internaționalul francez în vârstă de 28 de ani s-a alăturat mulțimii de la Porte d’Auteuil cântând melodia ‘Ici c’est Paris!’.

‘Excepțional, a fost un moment magic la Munchen, publicul ne-a împins. Noi am avut un sezon excepțional, am dat totul și am fost răsplătiți’, a declarat el.

Întrebat despre titlul său de cel mai bun jucător din competiție, cel care ar putea câștiga Balonul de Aur la sfârșitul anului a răspuns: ‘Cel mai important lucru este echipa, datorită echipei am câștigat prima Ligă a Campionilor (din istoria lui PSG – n. r.) și datorită acesteia vom continua iar și pentru a putea câștiga cât mai multe trofee.’

Sârbul Novak Djokovic și britanicul Cameron Norrie au început apoi meciul lor din optimile de finală pe Terenul Central, lângă Parc des Princes.

Duminică, Djokovic a asistat la ceremonia de premiere de pe Parc des Princes, cireașa de pe tortul unei zile de sărbătoare în care parizienii au defilat pe Champs-Elysees și au fost primiți la Palatul Elysee a doua zi după meciul cu Inter Milano.