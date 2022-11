Ovidiu Burcă, dezvăluiri din culise la Dinamo: „În vestiar a fost o furtună! Cred că aș fi regretat toată viața dacă nu aș fi venit acum!”

Ovidiu Burcă, tehnicianul celor de la Dinamo, a vorbit recent despre mandatul său la echipă.

Mai exact, tehnicinaul a afirmat că nu regretă faptul că a preluat clubul din „Ștefan cel Mare”. Iată ce a spus despre vestiarul echipei.

„În vestiarul lui Dinamo a fost o furtună. Jucătorii erau demoralizați, clubul în general era cu o stare de spirit la pământ.

Am muncit mult pentru ca jucătorii care au fost și anul trecut aici să-și redobândească starea de spirit pe care o pierduseră, ușor-ușor vedem primele raze de lumină după o perioadă foarte complicată.

Inițial am vrut să văd ce se întâmplă, am analizat foarte bine. Vezi altfel din exterior, am vrut să înțeleg momentul pe care îl traversa Dinamo. Pe firul rațiunii poate că nu m-aș fi înhămat niciodată. În lupta asta între logică, rațiune și ce spune inima, am ales calea sentimentală.

Cred că aș fi regretat toată viața dacă nu aș fi venit acum la Dinamo. Pe de altă parte, lucrurile mari n-au fost făcute pe linia logicii și rațiunii, s-au realizat când inima a spus că acolo ar trebui să fii, adică să iau decizia și să mă alătur lui Dinamo. Lucrurile nu sunt întâmplătoare”, a declarat Ovidiu Burcă, pentru Playsport.