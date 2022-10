Ovidiu Burcă, un car de nervi după remiza albă cu Slatina: „S-a terminat, arbitrul așa a decis!” – Ce a spus tehnicianul „Câinilor”!

Dinamo a jucat astăzi în compania celor de la CSM Slatina. Cele două formații au încheiat la egalitate (0-0) într-o partidă cu câteva ocazii mari de gol.

Ovidiu Burcă, tehnicianul „Câinilor”, a oferit o primă reacție după meci. Antrenorul bucureștenilor a fost rezervat în ceea ce privește arbitrajul.

„Cei care au revăzut faza mi-au spus că a fost penalty!”

„Nu știu dacă a fost sau nu penalty. Cei care au revăzut faza mi-au spus că a fost. Pop are și sânge la nas. S-a terminat, arbitrul așa a decis. Nu vreau să discut despre arbitraj. Pe mine mă interesează foarte mult jocul nostru. Am făcut o primă repriză foarte bună. Cu cât a trecut timpul ne-am precipitat, nu am mai avut claritate.

Am avut destul de multe ocazii, din păcate nu am reușit să fim clari în fața porții. Trebuie să lucrăm în continuare la acest aspect. Slatina e o echipă foarte bună de contraatac, o știam”, a declarat Ovidiu Burcă.â

Dinamo ocupă locul 9 în acest moment în Liga 2, cu 17 puncte.