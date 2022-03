Ovidiu Hațegan, teafăr: „Acum mă simt bine, totul este în regulă, sunt în continuare sub supraveghere medicală!”

Ovidiu Hațegan a suferit un infarct duminică și a fost operat la Timișoara. Starea acestuia este stabilă, dar va rămâne internat în continuare pentru observații. Hațegan a îngrijorat lumea fotbalului românesc, printre care se află și foștii săi colegi de breaslă.

Arbitrul român a oferit o primă reacție, luni, după ce a fost supus unei operații de urgență.

Ovidiu Hațegan, puternic după operație

„Acum mă simt bine, totul este în regulă, sunt în continuare sub supraveghere medicală. Doresc să mulţumesc staff-ului medical care m-a îngrijit şi tuturor celor care mi-au transmis mesaje şi gândurile lor bune. În momentele acestea am nevoie de linişte, aşa că am rugămintea să îmi fie respectată intimitatea”, a declarat Ovidiu Haţegan, potrivit site-ul oficial al FRF.

Operația a constat în montarea unui stent. Problemele cardiace s-au resimțit duminică, după efectuarea antrenamentului său. Hațegan a decis să meargă la spital, iar decizia sa a fost una bună.

Hațegan a condus 6 partide din grupele Ligii Campionilor în acest sezon. Are doar 42 de ani și este un nume greu în rândul arbitrilor români.