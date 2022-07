Patrick Mouratoglou a stabilit obiectivul Simonei Halep la US Open: „Avem multe de îmbunătățit”

Jucătoarea română de tenis Simona Halep (16 WTA) va juca relaxată la US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului, deoarece nu are niciun obiectiv.

„Avem multe de îmbunătățit”, a spus antrenorul Simonei Halep, Patrick Mouratoglou

Ultimul turneu de Mare Șlem al anului, US Open, are loc între 29 august și 11 septembrie. Simona Halep, aflată pe locul 16 mondial, are de apărat performanța de anul trecut, când a ajuns în optimi.

Cu toate acestea, antrenorul ei, Patrick Mourtatoglou, spune că jucătoarea nu are niciun obiectiv la competiția de la Flushing Meadows.

„Nu am stabilit un obiectiv precis pentru US Open. Nu lucrăm așa. Noi avem un scop în ceea ce privește abordarea, modului în care joacă. Dacă îndeplinește asta, lucruri bune se vor întâmpla și în meciuri. Nu strig în gura mare că e deja un succes.

Avem multe de îmbunătățit. Direcția spre care ne îndreptăm e promițătoare. Sunt foarte mulțumit cu ceea ce facem”, a declarat Patrick Mouratoglou pentru Tennis Majors.

Simona Halep va fi cap de serie la US Open

Federația americană de tenis a publicat, joi, listele de jucători acceptați pe tablourile de simplu de la US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului. Aflată pe locul 16 în lume, Simona Halep va fi cap de serie la competiția de la Flushing Meadows.

S-au luat în calcul clasamentele WTA și ATP la zi. Limita de intrare pentru ierarhia feminină este locul 99, iar la masculin este 101. Statele Unite au cei mai mulți jucători pe tablourile principale, 15 la feminin și 13 la masculin.

România va avea cinci jucătoare. Simona Halep (16 WTA), Sorana-Mihaela Cîrstea (33 WTA), Irina-Camelia Begu (44 WTA), Jagueline Adina Cristian (62 WTA) și Elena Gabriela Ruse (69 WTA) au fost acceptate pe tabloul principal.

De asemenea, Ana Bogdan (110 WTA) și Irina Maria Bara (125 WTA), Mihaela Buzărnescu (135 WTA), Gabriela Lee (fostă Talabă, 144 WTA), Alexandra Cadanțu-Ignatik (172 WTA), Cristina Dinu (251 WTA) și Ioana Loredana Roșca (375 wta) sunt pe lista de așteptare, dar numai primele două au șanse să ajungă pe tabloul principal în cazul unoir retrageri.

Simona Halep a fost învinsă în semifinale la Wimbledon

La precedentul turneu de Mare Șlem al anului, cel de la Wimbledon, Simona Halep a fost învinsă cu 3-6, 3-6 în semifinale de kazaha Elena Rybakina, care avea să câștige competiția.

„A fost foarte bine, a fost un sezon pe iarbă foarte bun. Mă bucur că mi-am regăsit încrederea și jocul bun. Am fost un pic obosită, mai mult mental. Au fost 4 săptămâni pline, cu multe meciuri, în ultima perioadă n-am jucat atât de mult.

S-a simțit un pic în semifinală, dar și ea a jucat foarte foarte bine. Sunt foarte mulțumită de tot sezonul de iarbă. Normal că am încrederea și curajul să spun că puteam să o fac mai bine, dar nu e rău nici ce s-a întâmplat.

Cu Rybakina am jucat un meci puțin mai slab, un tenis mai slab, serviciul nu mi-a intrat deloc. Dar și ea a jucat bine, a fost un nivel ridicat”, declara Simona Halep la revenirea în țară.