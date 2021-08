Patron din Liga 1, enervat de un jucător: „Am vrut să-l dau la FCSB, dar nu vrea să plece”

FC Botoșani a pierdut meciul cu Rapid, scor 0-2, din etapa a șasea a Ligii 1, dar rezultatul l-a nemulțumit pe Valeriu Iftime .

Însă acesta nu este singurul lucru care îl deranjează pe patronul moldovenilor. Iftime s-a arătat derutat de situația lui Andrei Chindriș, despre care nu știe încă dacă va rămâne sau nu la echipă.

Omul cu banii de la Botoșani a dezvăluit că, în urmă cu un an, a vrut să-l dea pe fundașul de 22 de ani la FCSB, acolo unde era dorit, dar acesta a preferat să rămână la formația moldavă.

Situația lui Chindriș este încă una incertă, iar patronul l-a avertizat că, dacă va rămâne la Botoșani, nu va avea locul de titular garantat.

„Îl apreciez pe Andrei, dar starea lui de a pleca sau a nu pleca nu ajută. Dacă rămâne la noi, Chindriș trebuie să-și câștige locul de titular. Am vrut să-l dau la FCSB acum un an sau doi ani, dar nu a vrut. El a avut și are încă oferte, dar nu vrea să plece. Să se hotărască. Eu i-am spus că îi dau drumul. Plecarea unui jucător de la noi care s-a afirmat la club trebuie să aducă niște bani la club”, a declarat Iftime, la PRO X, despre cel care a intrat la pauză în locul lui Alin Șeroni.