Patronul din fotbalul nostru care nu se sfiește să folosească metroul în București: „Eu nu cred că e o mare aventură”

Valeriu Iftime este un finanțator atipic pentru fotbalul românesc. Schimbă antrenorii mai rar, iar atunci când are drum în București preferă transportul în comun în detrimentul mașinii personale.

Iar acest aspect nu este unul pe care omul cu banii de la echipa moldoveană să dorească să îl ascundă. Ba dimpotrivă, consideră alegerea ca fiind una normală, într-un oraș care nu se poate compara nicidecum cu Botoșaniul.

„Duminică am mers cu metroul. Luni am fost la Brașov, dar astăzi m-am întors și merg cu metroul, bineînțeles. Sunt trasee cumva știute și simple, e mult mai ușor să folosești metroul. Eu am biroul în Pipera, ajungi mai bine din centru acolo. Eu nu cred că o mare ‘aventură’, ci o normalitate. E normal să mergi cu metroul, mai ales într-un oraș în care aglomerația îți poate fura mult timp”, a povestit Valeriu Iftime pentru sport.ro.

Dezamăgit de ratarea play-off-ului, finanțatorul afirmase că dorește să vândă pachetul majoritar de acțiuni al clubului din Botoșani. Fanii din oraș ai echipei încearcă să îl înduplece să își pună în aplicare planul.

„Nu mă trag de haină, dar sunt mulți care spun ”vă rog, domnu’ Iftime”. Eu cred că orașul nu vrea să nu aibă echipă în Liga 1, eu sper să o aibă, sper și sunt convins că o va avea multă vreme, dar pentru asta trebuie să găsesc eu o formulă financiară, că nici nu pot să țin clubul cu bani, eu și asociații mei, că nu e ”igienic”. Înțelegeți? Asta e”, a explicat patronul trupei din play-out.

Valeriu Iftime a pus Botoșaniul pe harta primei ligi în premieră în 2013, atunci când moldovenii au reușit să ajungă în eșalonul de elită, la 12 ani de la înființarea clubului. De atunci, formația roș-albastră a izbutit două calificări în play-off, la prima dintre ele bifând și cea mai bună clasare, locul 4 în stagiunea 2019-2020. La aceastea se adaugă două participări în Europa League, acolo unde moldovenii au avut șansa unei duble cu polonezii de la Legia Varșovia, în 2015.