Patronul lui Sepsi îl contrazice pe Liviu Ciobotariu: „E prea departe play-off-ul”

Sepsi s-a impus cu 2-0 pe terenul celor de la FC Voluntari, în primul meci al etapei a 14-a din Superligă.

„E prea departe play-off-ul”, a spus Laszlo Dioszegi, contrazicându-l pe Liviu Ciobotariu:

Echipa din Sfântu Gheorghe se află la primul meci fără gol primit după șapte confruntări. Precednta dată când s-a întâmplat acest lucru a fost în etapa a 8-a, când a învins UTA pe teren propriu cu 1-0.

La finalul meciului cu FC Voluntari, echipă pe care a pregătit-o în ultimele două sezoane, antrenorul Liviu Ciobotariu a spus că distanța față de locul 6 nu este atât de mare. Patronul Laszlo Dioszegi este, însă, de altă părere.

„Sunt foarte mulțumit cu cele trei puncte. Jocul încă mai suferă, dar, încet-încet, intrăm în ritm. Victoria de la Voluntari e o gură de aer, dar acest rezultat nu înseamnă nimic dacă sâmbăta viitoare nu câștigăm în fața Petrolului.

Noi am avut întotdeauna răbdare, iar în fotbal, de fiecare dată, după coborâșuri urmează și urcușuri. Am fost întotdeauna foarte răbdători, cred că am avut cam cinci antrenori în 12 ani, dacă nu mă înșel.

(…) Scaunul lui Ciobi a fost în siguranță, nu s-a pus problema în niciun moment ca el să fie demis.

Speranță există, dar e prea departe play-off-ul. Avem 18 puncte, mai avem un singur meci în tur și, dacă reușim să-l câștigăm, vom face 21 de puncte.

Nu sunt de ajuns, dar speranțe mai sunt. (…) Vrem să întărim echipa, să mai aducem maximum doi jucători și să tragem la play-off.

Suntem departe de jocul avut în Conference League, dar sper să jucăm mai bine și să arătăm jocul pe care l-am avut cu Bodo/Glimt”, a spus el.